El alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, anunció el establecimiento del programa Agro Dental Care-Sonrisas que Cultivan, una nueva iniciativa de la Oficina de Agricultura Municipal dirigida a facilitar a los agricultores sanlorenceños y sus familias el acceso a servicios de salud oral gratuitos.

El programa se desarrolla en alianza con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) y su School of Dental Medicine del Recinto de Gurabo, donde los participantes podrán recibir evaluaciones generales, radiografías, recomendaciones de tratamiento y certificaciones de salud oral.

Estos servicios también forman parte de la oferta que actualmente brinda la clínica dental de la institución a la comunidad.

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“Nuestros agricultores trabajan todos los días para producir, aportar a nuestra economía y mantener viva una actividad tan importante para San Lorenzo. Con Agro Dental Care queremos que ese respaldo también se traduzca en cuidar de ellos y de sus familias. La salud es parte esencial de su bienestar y, mediante esta alianza, estamos acercando servicios que pueden representar una ayuda significativa para nuestra gente del campo”, expresó Alverio Ramos.

Como parte del programa, los agricultores interesados podrán comunicarse con la Oficina de Agricultura Municipal para obtener una tarjeta VIP de referido, mediante la cual serán orientados sobre el proceso para beneficiarse de los servicios disponibles.

La directora de Agricultura Municipal, Maritza Ortiz, destacó que la iniciativa amplía el apoyo que la dependencia ofrece al sector agrícola, atendiendo no solamente las necesidades relacionadas con el desarrollo de sus actividades, sino también aspectos importantes de su bienestar.

“Cuando hablamos de apoyar al agricultor, tenemos que mirar al ser humano detrás de cada finca y cada cosecha. Son hombres y mujeres que trabajan arduamente y que también tienen necesidades personales y familiares. Sonrisas que Cultivan nace precisamente para acercarles un servicio de salud importante y hacerles saber que cuentan con nosotros más allá del aspecto agrícola”, sostuvo Ortiz.

Alverio Ramos destacó que el programa representa una colaboración entre el gobierno municipal y la academia para ampliar el acceso de esta población a servicios preventivos de salud oral.

Los agricultores interesados en obtener información o solicitar su tarjeta VIP de referido pueden comunicarse con la Oficina de Agricultura Municipal de San Lorenzo al 787-715-5772 o mediante los correos electrónicos mortiz@sanlorenzo.gov.pr y mrodriguez@sanlorenzo.gov.pr.