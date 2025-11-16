La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración Federal de Carreteras anunciaron el inicio del proyecto de reparación de deslizamiento en la carretera PR-14 en el municipio de Aibonito.

Estos trabajos conllevan una inversión de sobre $4.9 millones en fondos federales, según anunció la agencia en conferencia de prensa el domingo desde La Fortaleza.

Los trabajos comenzarán tan pronto como este martes, 18 de noviembre a las 9:00 a.m. y se extenderán por 15 días laborables.

“Para llevar a cabo la relocalización de tubería potable se requiere el cierre temporal de un carril de este tramo de la carretera PR-14 y se mantendrá un carril abierto en ambas direcciones mediante el uso de dispositivos de seguridad. Como rutas alternas se recomienda la carretera PR-1 para continuar por la PR-7722 y PR-722″, se informó.