Capacitar, orientar y brindar mentoría a los ciudadanos para transformar el panorama agrícola de la región de Vega Alta arrancó con la iniciativa “Agroaprende”, en una alianza entre el municipio y el Departamento de Agricultura.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa de Vega Alta, María M. Vega, quien impulsa el proyecto como un paso a la autosuficiencia alimentaria, el desarrollo económico local y el empoderamiento comunitario.

Bajo el lema “Sembrando conocimiento, cultivando liderazgo y cosechando oportunidades” el programa comenzó con la participación de más de 30 vegalteños decididos a labrar un nuevo futuro.

Durante el encuentro inicial, los asistentes recibieron detalles sobre el currículo que compondrá el programa a partir del próximo mes de agosto, el cual incluye, talleres especializados, experiencias prácticas en el campo y un robusto sistema de mentoría, diseñado para asegurar el éxito de cada participante.

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“Nos llena de un orgullo inmenso ver el desbordante interés de nuestra gente, especialmente jóvenes adultos, por regresar a la tierra y ver en ella una fuente de innovación y sustento”, expresó por escrito la alcaldesa.

Para la ejecutiva municipal, “Agroaprende” no es solo un programa de capacitación, sino una herramienta de transformación social y económica.

“Ya sembramos la primera semilla de un proyecto que florecerá en nuevos empresarios agrícolas, listos para fortalecer la economía de Vega Alta y aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país”, añadió.

El programa comenzó con la participación de más de 30 vegalteños. ( Suministrada )

“Agroaprende” es una plataforma integral de capacitación y mentoría dirigida a potenciar conocimientos, explorar oportunidades de emprendimiento y desarrollar proyectos sostenibles que impacten positivamente a las comunidades.

Los participantes de esta edición se beneficiarán de un ecosistema completo que ofrece desde capacitación técnica y herramientas para el empresarismo agrícola, hasta un riguroso acompañamiento y seguimiento personalizado durante todo el proceso de incubación de sus ideas.

Para formar parte de esta experiencia, la administración municipal ha establecido criterios enfocados en el compromiso y la visión de futuro.

Los aspirantes deben poseer un genuino interés en la agricultura, disponibilidad para cumplir con el calendario de actividades, deseos de explorar el empresarismo, y contar con una idea o proyecto agrícola en mente que deseen desarrollar, demostrando siempre un alto sentido de responsabilidad y enfoque comunitario.

“Queremos invitar a todo aquel que sienta el llamado de la tierra y del emprendimiento, a que dé el paso al frente”, exhortó la alcaldesa.

Aunque los espacios son limitados, debido al enfoque personalizado que se busca dar a cada proyecto, la meta es identificar el liderazgo con voluntad de emprendimiento y empresarismo.

Vega Pagán resaltó que con esta nueva estrategia de productividad, Vega Alta se posiciona a la vanguardia del desarrollo agrícola comunitario, apostando por la educación y el relevo generacional en el campo, como los pilares fundamentales para una economía local resiliente, próspera y con futuro.

Para más información, llame a la Administración Municipal de Vega Alta, al 787-883-5900.