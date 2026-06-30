El Departamento de Agricultura anunció una serie de medidas dirigidas a fortalecer el mercado de los huevos producidos en Puerto Rico y apoyar a los avicultores de ese sector, que incluyen promociones especiales de ese producto en algunas de las principales cadenas de supermercados.

Según dio a conocer el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, estas iniciativas son parte de la respuesta de la agencia que dirige en aras de proteger la industria avícola local ante la presión que enfrenta por la entrada del huevo importado a precios significativamente más bajos.

Agregó que esos esfuerzos se han estado desarrollando junto a productores, distribuidores y supermercados, para atender la situación que enfrenta la industria, particularmente durante la temporada de verano, cuando disminuye la demanda por el receso de los comedores escolares.

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De acuerdo con Rodríguez Torres, como resultado de una reunión celebrada la pasada semana entre el Departamento de Agricultura, representantes de la industria y las principales cadenas de supermercados, se logró un acuerdo para desarrollar promociones especiales que incentiven el consumo de huevo local. La cadena Econo inició la campaña el pasado 26 de junio, ofreciendo una promoción de dos docenas de huevo local por $5.00. A esta iniciativa se sumará Mr. Special a partir del 2 de julio con la misma oferta, mientras que Pueblo comenzará su promoción el 15 de julio, ampliando así el alcance de esta campaña dirigida a incentivar el consumo de huevo producido en Puerto Rico y brindar apoyo directo a los avicultores locales.

“Quiero agradecer a Econo, Mr. Special y Pueblo por asumir este compromiso con nuestros avicultores. Cuando el gobierno y la empresa privada trabajan de la mano, podemos desarrollar iniciativas que beneficien tanto al consumidor como a quienes producen nuestros alimentos. Este es un ejemplo de cómo podemos fortalecer el mercadeo del producto local mediante alianzas estratégicas”, expresó el secretario.

Además de este acuerdo con el sector privado, Agricultura continúa implementando otras iniciativas para apoyar a la industria, tales como la una compra directa de huevo local mediante una subvención federal de cerca de un millón de dólares, destinada a incorporar este producto en cajas de alimentos distribuidas a organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de aliviar el exceso de inventario y brindar respaldo inmediato a los productores.

“Nuestro compromiso es utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros avicultores. Hemos logrado acuerdos con los principales supermercados para promover el huevo local y, paralelamente, trabajamos una inversión de cerca de un millón de dólares, mediante fondos federales, para adquirir producción local que será distribuida a través de organizaciones sin fines de lucro. Son acciones concretas dirigidas a sostener la industria mientras continuamos evaluando otras alternativas que fortalezcan su competitividad”, indicó Rodríguez Torres.

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El secretario explicó que Agricultura también continúa orientándose sobre las alternativas legales y comerciales disponibles para atender las preocupaciones expresadas por el sector respecto a la entrada de huevo importado a precios considerablemente bajos, siempre procurando actuar de manera responsable y conforme al marco legal aplicable.

El secretario aprovechó la ocasión para hacer un llamado a toda la ciudadanía a respaldar la producción local aprovechando las ofertas especiales disponibles en los supermercados.

“Hoy más que nunca nuestros productores necesitan el respaldo de todos. Cada vez que una familia escoge huevo producido en Puerto Rico está apoyando empleos, fortaleciendo nuestra agricultura y contribuyendo a que una industria esencial continúe creciendo. Exhortamos a los consumidores a aprovechar estas ofertas especiales y hacer del huevo local su primera opción. Ese pequeño gesto tiene un impacto enorme para cientos de familias que viven de nuestra agricultura”, afirmó Rodríguez Torres.