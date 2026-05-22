Tras haber afirmado en el Mensaje de Estado que el servicio de agua potable es una de las “dos principales necesidades con las que tiene problemas nuestro pueblo”, la gobernadora Jenniffer González Colón auguró en la mañana de este viernes que habrán cambios “en la cúpula” de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Sin embargo, la movida que adelantó no parece incluir la salida del presidente de la AAA, Luis González Delgado. De hecho, la gobernadora lo defendió de su silencio ante las múltiples denuncias que hacen los alcaldes en su contra, en especial el sanjuanero Miguel Romero, por la recurrente problemática del servicio.

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Tras afirmar que esos cambios “los van a haber”, precisó que “te tengo que decir que en lo que responde al ingeniero González, su dominio técnico y experiencia nos ayuda a mover eso (los proyectos para mejorar el servicio)”.

Añadió que el presidente de la AAA “es la persona que nos ha logrado aumentar esto del año que viene a este año, las reparaciones que se están haciendo. Es una persona técnica. Él no será el mejor portavoz, pero sabe técnicamente lo que está hablando, porque su función no es ser portavoz. Su función es la parte técnica, que es lo que a mí me interesa, de que el agua le llegue, que las conexiones se den, que las contrataciones se den, y te tengo que decir que, en ese sentido, Acueducto tiene, está cumpliendo cabalmente con los reembolsos de FEMA”.

González Colón no precisó cuándo se registrarían los cambios en la AAA.

Poco antes de que emitiera estas expresiones, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, emitió unas declaraciones para reclamar explicaciones sobre los problemas de agua potable que se registran. Dijo que envió una carta a González Delgado para obtener respuestas.

En la carta, el Comisionado Residente señaló que las fallas recurrentes en el sistema ya no pueden tratarse como incidentes aislados, destacando apagones de servicio que han afectado a cientos de miles de residentes, escuelas, hospitales y comercios en múltiples municipios de la Isla.

“La AAA tiene la responsabilidad de servir a casi toda la población de Puerto Rico, pero demasiadas familias continúan enfrentando interrupciones constantes en un servicio esencial,” indicó el comisionado.

Añadió que “esto no es una serie de incidentes aislados. Es un patrón de fallas institucionales y exige rendición de cuentas.”

La carta destaca varios de los colapsos más severos del sistema de agua en los pasados meses, incluyendo la avería de una tubería principal que dejó a 183,000 clientes sin servicio y obligó la activación de la Guardia Nacional, así como otra rotura que afectó a más de 165,000 personas en 15 municipios y forzó cambios de horario en más de 270 escuelas.