Luego que se diera a conocer este martes que el tribunal de quiebras federal aprobó el traspaso del Hospital El Maestro a la empresa González Group LLC, el secretario del Departamento de Salud, doctor Víctor Ramos sostuvo que su agencia mantiene comunicación con el grupo que resultó favorecido para asumir la administración de esa institución hospitalaria, con miras a volver a abrir sus puertas para ofrecer servicios.

“Ellos tienen sus planes. La licencia y el CNC (Certificado de Necesidad y Conveniencia) están suspendidas, no canceladas. Así que ellos podrían solicitar levantar esas licencias y ese CNC y se hace una evaluación del hospital y se determina si cumple o no con los requisitos para levantar las licencias operacionales y el CNC”, expresó el doctor Ramos, en expresiones emitidas durante la conferencia de prensa En récord, que ofrece La Fortaleza cada semana.

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Agregó que entiende que será “un proceso paulatino”, probablemente comenzando “con los servicios ancilares ambulatorios, para eventualmente abrir el hospital en un plazo de más o menos un año”.

“La apertura va a ser paulatina. Primero va a empezar con servicios ambulatorios, para eventualmente abrir la sala de emergencias y las camas y el resto del hospital”, comentó.

“Eso es lo que han dicho. Pero ciertamente este proceso está empezando con la adjudicación ahora del juez. Tiene que concretarse la transferencia del dinero a la entidad, para que entonces cambie la junta de directores del hospital y entonces puedan empezar a hacer los cambios”, sostuvo el secretario.

El Hospital El Maestro, localizado en Hato Rey, se declaró en bancarrota en agosto del año pasado, luego de acumular deudas por un monto que para entonces rondaba los $40 millones. Poco después, el Departamento de Salud ordenó su cierre y desde entonces la institución hospitalaria ha permanecido sin operar.

González Group LLC, que dirige el empresario puertorriqueño Christian González Ocasio, cuenta con un equipo de profesionales de la salud, incluyendo médicos y administradores, según reportó El Nuevo Día, aunque su registro en el Departamento de Estado indica que se dedica a la consultoría empresarial, la recaudación de fondos y gestión de proyectos, entre otros.

Ramos aseguró que, “si se concreta lo que me han presentado, yo creo que va a ser muy bueno para Puerto Rico y para el área donde está el hospital”.