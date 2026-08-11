El gran premio acumulado para el sorteo del Powerball aumentó este martes a $1,000 millones, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

En un principio, se había informado que el aumento era a $975 millones, luego de que nadie acertara los números sorteados ayer, lunes. Sin embargo, en un comunicado emitido por el Powerball, hoy se informó del incremento del premio.

“Tras revisar las cifras finales de venta de boletos del sorteo de Powerball del lunes por la noche, los responsables del juego han elevado el premio mayor estimado de $975 millones a $1,000 millones”, informó Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, sobre la razón del incremento.

PUBLICIDAD

Añadió que “las ventas de boletos para el sorteo de anoche superaron las expectativas y aumentaron más de un 86% en comparación con el sorteo del lunes anterior. También seguimos observando una gran participación, tanto de nuevos jugadores en el Reino Unido como de millones de estadounidenses que se suman a medida que el premio mayor alcanza la cifra de $1,000 millones”.

Esta cifra representa el octavo premio con mayor dinero acumulado en la historia del juego electrónico y el más alto de este 2026.

Estos $1,000 estarán en juego para el sorteo de mañana, miércoles.

“Al aumentar el jackpot, crece el interés de los jugadores y la expectativa de tener ese golpe de suerte. Por eso, queremos aprovechar para recordarles la importancia del juego responsable, un mensaje que siempre queremos recalcar”, expresó la secretaria auxiliar en comunicado de prensa.

Según la página del Powerball, las probabilidades generales de ganar algún premio en este juego son de 1 entre 24,9. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones.

Estos han sido los mayores premios en la historia del Powerball: