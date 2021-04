Si finalmente el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal dan paso al aumento de las tarifas de los peajes del sur como parte del plan para pagar la deuda pública de la Autoridad de Carreteras y Transportación, representaría un gasto de sobre $200 mensuales para una persona de Salinas que labore en la zona metropolitana.

Dicho incremento sería “injusto y abusivo” para la clase trabajadora que viaja del sur hacia San Juan para ganarse el pan de cada día, alertó hoy la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón. Señaló que se pagaría el doble de la tarifa actual.

A modo de ejemplo, en Salinas hay dos peajes, uno de $1.75 y otro de $0.35 para vehículos de dos ejes. El costo doble representa $3.50 y $0.70, respectivamente.

“Nosotros utilizamos las autopistas de este país no por conveniencia, las utilizamos por necesidad para podernos transportar a buscar servicios, a trabajar, a estudiar, y el gobierno de Puerto Rico no puede seguir penalizando a la clase trabajadora y no puede seguir responsabilizando a la gente por la ineficiencia en la utilización de los fondos, no puede seguir pasando la crisis de las agencias al bolsillo del ciudadano”, manifestó la alcaldesa.

“Le pedimos al gobernador de Puerto Rico (Pedro Pierluisi), al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que frenen el aumento y que busquen otras alternativas para tajar la crisis de estas agencias”, solicitó.

En caso de que un conductor quiera esquivar estos peajes, tendría que tomar la carretera PR-1. “No es opción irse por la carretera vieja. Todos saben que el tramo de Salinas a Cayey, que es lo que se conoce como la Piquiña, sin duda no está en buenas condiciones, un tramo que no es para transitarlo todos los días. Irse por la autopista es una necesidad”, afirmó.

Bonilla Colón habló en una conferencia de prensa en el Capitolio que fue convocada por legisladores de la Cámara de Representantes ante el aumento que sería parte del nuevo plan fiscal para la Autoridad de Carreteras.

Además de Bonilla Colón, estuvieron presentes los legisladores José Aníbal Díaz Collazo (presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara), Domingo Torres García, Estrella Martínez Soto y José Rivera Madera, y el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández.

Como soluciones, los funcionarios mencionaron que el dinero asignado para la elección de los cabilderos por la estadidad se reasigne para la deuda de la Autoridad de Carreteras, que se retomen los convenios de colaboración entre los municipios y Transportación y Obras Públicas para el mantenimiento de las vías, y que los servicios del gobierno central vuelvan a ofrecerse desde los ayuntamientos.

De igual forma, destacaron que el incremento de las tarifas sería otro cantazo para la ya maltrecha economía del sur, golpeada por los terremotos del 2020, el cierre de escuelas y la pandemia. Expusieron que el aumento tampoco va acorde con el estancado salario mínimo de $7.25 la hora.

Por otro lado, Díaz Collazo indicó que se le envió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, para que comparezca a una vista pública el próximo jueves a las 9:00 de la mañana y brinde explicaciones sobre el aumento. También, se le cuestionará cuáles otras alternativas presentó el gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal para atender la deuda de la Autoridad.

El plan vislumbra un aumento de 8.5% anual desde julio de este año hasta junio de 2024. Luego, el aumento sería de 3.1% anual.

En enero pasado, la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, señaló que el costo de los peajes que pertenecen a la Autoridad de Carreteras podría incrementar próximamente.

“Las únicas tarifas que aumentan anualmente son las de Metropistas. Las tarifas de los peajes de las autopistas de ACT no han sido aumentadas desde el 2005 debido a los desastres naturales ocurridos en los pasados tres años. Esto a pesar de que el aumento es parte del Plan Fiscal Certificado para el AF 2020. Este plan le impone a la Autoridad de Carreteras la obligación de aumentar las tarifas de peaje para mitigar la deuda y mantenimiento de infraestructura”, mencionó la ingeniera en ese entonces.