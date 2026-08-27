Personal de AutoExpreso estará este sábado y domingo en la plaza de peaje de la PR-22 en Manatí para orientar a los conductores y validar sus sellos como parte de una campaña educativa.

Como parte de esta iniciativa, “Un solo sello”, recursos de AutoExpreso ayudarán a los conductores a validar cuál es el sello correcto que deben mantener en su vehículo.

Luego de este fin de semana, la campaña se extenderá a Carolina, Ponce, Buchanan, Ceiba, Caguas Sur, Salinas y Arecibo.

La campaña, que inició en días recientes en los medios de comunicación y las redes sociales de AutoExpreso, busca promover que los conductores estén al día y correctamente registrados, al tiempo que se educa sobre la importancia de mantener un solo sello registrado y pegado en el vehículo.

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“Queremos facilitar el proceso al conductor. Tu Marbete Digital y el sello de AutoExpreso cumplen la misma función, por lo que no necesitan tener dos sellos en el cristal del vehículo. Asimismo, deseamos ayudar a los conductores a validar que tienen el sello correcto registrado y evitar confusiones al momento de utilizar los peajes”, se informó por escrito.

AutoExpreso promueve la consolidación del marbete digital y el sello de peaje
AutoExpreso promueve la consolidación del marbete digital y el sello de peaje (Suministrada)

AutoExpreso exhortó a que, si todavía tiene dos sellos pegados en el cristal del auto, no los remueva hasta verificar cuál es el correcto.

“Primero, debe validar la información en CESCO Digital y en su cuenta de AutoExpreso, registre o actualice el sello correspondiente y entonces podrá mantener todo en un solo sello”, recomendaron.

Los conductores también pueden verificar y actualizar la información de su cuenta a través de la web de AutoExpreso, comunicándose con el centro de servicio al cliente al 1-888-688-1010 o accediendo a las redes de AutoExpreso en Facebook e Instagram: /autoexpresopuertorico.