A un día de anunciar su salida de la agencia, la gobernadora Jenniffer González Colón catalogó la permanencia del secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco A. Quiñones Rivera, en su silla como “insostenible”.

La mandataria informó ayer que había recibido la carta de renuncia de Quiñones Rivera y, en declaraciones escritas, le agradeció por su servicio deseándole éxito en sus futuros proyectos profesionales. Además, en junio envió al Senado la nominación del secretario para el cargo de juez superior.

Sin embargo, el incumplimiento de cancelar el contrato entre la agencia gubernamental y Physician Correctional, la empresa privada que provee servicios de salud a la población penal, presuntamente, fue piedra angular en la salida del funcionario.

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“Me parece insostenible mantener al secretario en su cargo”, sostuvo González Colón este martes al asegurar que la licenciada Julie Gómez, quien reemplazará a Quiñones Rivera, “está bien enfocada” en hacer cumplir las metas de su administración.

La controversia con Physician Correctional se remonta al homicidio de Joan Meléndez Vega a manos del asesino confeso Hermes Ávila Vázquez en abril de 2024.

A pesar de que Ávila Vázquez cumplía una pena de 122 años desde el 14 de febrero de 2005 por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, volvió a la libre comunidad el 19 de abril de 2023, a través de la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, requisitos con los que no cumplía.

Según una investigación de Corrección, Physician Correccional incumplió en sus evaluaciones médicas, facilitándole la libertad.

“Yo también fui bien clara y específica de la cancelación del contrato de Physician Correctional que lleva más de un año y todavía, al día de hoy, sigue allí”, comentó González Colón.

“Yo creo que hay que tomar decisiones y yo di esa instrucción desde el día uno de mi gobernación y todavía, al día de hoy, no había ocurrido. Así que, yo espero que la nueva secretaria, el jueves (día que inicia sus labores), tome las acciones correspondientes y se dé la subasta correspondiente para el reemplazo de la compañía que vaya a dar un servicio que no sea esta que lanzó a la calle a una persona que le privó la vida a una persona inocente y que eso ha sido altamente discutido, hasta en el proceso electoral y los debates”, agregó haciendo referencia al asesinato de Meléndez Vega.

Además de su dilación con el proceso de cancelación, Quiñones Rivera también enfrenta acusaciones de una exayudante especial por un presunto patrón de acoso laboral, discriminación por sexo y abuso de autoridad. El Departamento de Justicia está a cargo de esa pesquisa.