La gobernadora Jenniffer González Colón informó que recibió la carta de renuncia del secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Antonio Quiñones Rivera, y anunció la designación de la licenciada Julie O. Gómez Gómez para dirigir la agencia.

La primera ejecutiva destacó que la nueva secretaria cuenta con una amplia trayectoria de 23 años de servicio en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, desempeñándose en múltiples áreas y niveles de la agencia, lo que le brinda un conocimiento integral del sistema correccional y de los retos que enfrenta la institución, al igual del trato que como política pública la gobernadora le quiere dar a la población correccional.

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“Julie O. Gómez Gómez es una servidora pública con una sólida preparación académica y una extensa experiencia profesional dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Su conocimiento del sistema, su capacidad administrativa, su compromiso con el servicio público y con la rehabilitación de la comunjdad confinada serán fundamentales para continuar fortaleciendo la misión de la agencia y garantizar un sistema correccional seguro, eficiente y enfocado en la rehabilitación”, expresó la gobernadora González Colón por escrito.

Gómez Gómez, ha tenido una larga trayectoria como Técnica de Servicio Sociopenal I y II, trabajando directamente con la población correccional, experiencia que le permitió conocer de primera mano las necesidades de los confinados y los programas dirigidos a su rehabilitación y reinserción a la sociedad.

A lo largo de su carrera también ha acumulado experiencia en el manejo de casos en las Salas Especializadas de Violencia Doméstica y de Drogas del Sistema Judicial de Puerto Rico, así como en la administración y manejo de subvenciones federales, áreas de gran importancia para el desarrollo de iniciativas y programas especializados.

En el ámbito administrativo y legal, se desempeñó como directora legal de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, además de ocupar el cargo de directora legal del Departamento de Estado.

Asimismo, integró la Junta de Libertad Bajo Palabra entre abril de 2021 y agosto de 2022 y formó parte de la Junta de Subastas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, participando en procesos de gobernanza y administración institucional.

Su preparación académica incluye estudios doctorales en Nova Southeastern University, donde cursó un Doctorado en Filosofía con concentración en Justicia Criminal y un Doctorado en Educación con concentración en Liderazgo Organizacional. Además, realizó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, posee estudios graduados en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y una concentración académica en Sociología, formación que complementa su experiencia en la administración pública y el sistema de justicia.

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La gobernadora agradeció al secretario saliente, Francisco Antonio Quiñones Rivera, por su servicio al frente del Departamento de Corrección y Rehabilitación y le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Al ser un nombramiento enviado al Senado en receso, la designada secretaria de Corrección, asumirá el cargo este próximo jueves 6 de agosto cuando concluya una transición ordenada entre el licenciado Francisco Antonio Quiñones Rivera.

Con esta designación, la administración continúa fortaleciendo el sistema correccional mediante un liderazgo con experiencia, conocimiento institucional y una visión enfocada en la seguridad, la rehabilitación y la eficiencia administrativa como parte de la política pública del Gobierno.