El proceso de recertificación para continuar recibiendo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), del cual están incluidos por una dispensa federal los adultos mayores de 60 años, se podrá realizar de manera digital sin la necesidad de pisar una de las oficinas locales de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) del Departamento de la Familia.

El administrador de ADSEF, Alberto Fradera Vázquez, detalló que son unas 380,000 familias, entre los 1.3 millones de participantes que tiene el PAN, los que estarán llamados por la agencia para esta recertificación, distribuidos mensualmente. Entre otras cosas, a todo aquel que le llega la carta advirtiéndole de la revisión se le verificará su composición familiar y sus ingresos para determinarse si puede continuar con el beneficio de la tarjeta que le permite ir a adquirir alimentos a los negocios participantes, principalmente supermercados.

En entrevista con Primera Hora, el funcionario explicó que, hasta diciembre próximo, se le enviará cada mes un “voucher” a unas 30,000 familias a las que les corresponde la revisión.

Si la espera de la carta le pone nervioso, Fradera Vázquez comentó que puede registrarse en la página cibernética de ADSEF Digital y buscar en su información el mes en el que le correspondería.

“El mismo sistema va a decir si su caso vence, por ejemplo, en el mes de junio. O, si no, pues, puede ir a la oficina local y la oficina local le va a decir si su caso vence en el mes de junio”, dijo, al comentar que próximamente estará disponible una aplicación de esta página cibernética para que pueda acceder desde su teléfono móvil.

Ya excluidos los adultos mayores de 60 años, ¿a quién entonces es que le corresponderá esta revisión?

Fradera Vázquez detalló que son personas que recibieron dispensas, por ejemplo, por estar en la zona afectada por los sismos del sur o por la emergencia del COVID-19. Comentó que, en general, pueden haber pasado unos cuatro años desde la última vez que tuvieron que demostrar que cumplen con los requisitos para recibir el PAN.

Detalló que estas personas “son madres jefas de familia, adultos solos, verdad, entre las edades de 18 a 59 años de edad, participantes que pertenecen a la fuerza laboral, entre otros”.

Por ejemplo, el administrador detalló que en el PAN hay unos 220,000 participantes que están en la fuerza laboral que podrían estar inmersos en este proceso.

Expuso que estas familias deben acudir a recertificarse, pues se acabó la dispensa que le extendió el gobierno federal a Puerto Rico. La única que quedó activa fue la de los adultos mayores de 60 años por solicitud de ADSEF.

“Sabemos que estos componentes socioeconómicos (de los adultos mayores) no cambian prácticamente, que pueda afectar el beneficio de un ciudadano o de un participante, así que no tienen que acudir a este proceso”, afirmó, al dejar claro que este adulto mayor pudiera estar a cargo de un menor de edad y no tendría que recertificarse.

Pese a tal dispensa, el funcionario dejó claro que “todo participante de 60 años o más, si durante el año, en el proceso ordinario, su composición familiar cambia drásticamente, llega una persona o se va, un cambio ingreso, tiene 10 días para reportarlo, no importa si está dentro de la dispensa”.

Te llegará una carta

Fijados quiénes estarán en el grupo a recertificarse, Fradera Vázquez explicó cómo la persona debe hacer el proceso una vez reciba la carta.

“Cuando reciba una notificación, un ‘voucher’, indicándole que su caso está próximo a vencer, tiene 30 días para culminar el trámite”, precisó.

Comentó que la carta tiene todas las instrucciones que deberá seguirse para lograr la recertificación de manera digital.

El primer paso es entrar al portal del gobierno y buscar a ADSEF Digital. Allí deberá registrarse, si nunca ha realizado ese proceso. Una vez en su expediente, debe buscar donde dice “revisión”. Entonces, “comienza el proceso de actualizar datos personales, nombre, dirección, Seguro Social, composición familiar, datos económicos, si tiene propiedades, entre otros temas”.

“Es una plataforma superamigable que te va guiando paso a paso”, alertó el funcionario.

La segunda parte del proceso es introducir los documentos necesarios. Estos son, por ejemplo, identificación, evidencia de ingresos, evidencia de residencia y certificación de que los menores de edad están en la escuela.

Fradera Vázquez comentó que otros documentos que podrían ser requeridos son certificación del patrono, evidencia de cobro por concepto de Seguro Social o planilla de contribución sobre ingresos. Indicó que, en la mayoría de los casos, esta petición surgiría de la entrevista que se le haría al solicitante.

Ya con el proceso digital completado, la misma página redirigirá al beneficiario al sistema de Turnos PR para que escoja la fecha y la hora en la que un técnico del Departamento de la Familia lo llamaría para evaluar su expediente.

“No tiene que ir a la oficina local. Esto es parte de los esfuerzos que hemos realizado junto al gobernador (Pedro Pierluisi) de maximizar los esfuerzos, de agilizar los servicios que ofrecemos y que sea más fácil para el ciudadano”, destacó Fradera Vázquez.

Para que no crea que es una llamada fraudulenta, sepa que el técnico de la agencia le llamará el día y la hora seleccionada por la persona. Así que es importante que esté pendiente.

“Si un ciudadano no crea la cita y le entra una llamada extraña, debe saber que no es correcta”, precisó.

Una vez en la llamada con el técnico de Familia, este le dejará saber si necesita presentar documentación adicional, si le aprobaron continuar con el beneficio del PAN o si habría algún cambio en la compensación que recibe. Además, le informaría si este mismo proceso lo deberá realizar en el próximo año, lo que es común, o en un periodo de seis meses para casos especiales.

Documentos necesario para completar la recertificación del PAN. ( Suministrada )

La persona que no tenga conocimiento o no tenga las herramientas para realizar el proceso digital, sepa que puede dirigirse a las oficinas de ADSEF en su región a completar la revisión.

“No deben salir de allí sin recibir el servicio o una cita programada para un próximo día”, sostuvo Fradera Vázquez.

La otra alternativa que tienen los ciudadanos para conocer, por ejemplo, el mes que le corresponderá pasar por el proceso o completar el mismo es acudir a la gira que realiza la agencia en los supermercados Econo de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Los técnicos estarán allí para orientarle sobre cómo realizar el proceso de recertificación”, puntualizó.

Tras detallar los pasos a seguir, el funcionario pidió que no se viera el proceso como uno en el que se busca quitar beneficios.

“Esto es parte de la regulación federal, que establece las guías federales para que Puerto Rico continúe recibiendo fondos y el ciudadano continúe recibiendo su beneficio”, dijo.

Por otro lado, Fradera Vázquez indicó que las familias o personas elegibles al PAN son “cualquier ciudadano que no tenga ingresos o sus ingresos sean pocos”.

Detalló que una persona sola o una familia de cuatro personas se le verificará su ingreso y se le comenzaría a descontar de estos, los gastos médicos, los gastos de ciudo o los gastos por estudio, entre otras deducciones que apliquen caso a caso. Ya con los descuentos realizados, una persona sola debería quedar con un ingreso de $619 mensuales para beneficiarse del PAN o una familia de cuatro personas con hasta $2,206 mensuales. El beneficio máximo que puede recibir una persona sola es de hasta $198 mensuales para la compra de alimentos y una familia de cuatro personas hasta $495.