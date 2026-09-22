A partir de hoy, 22 de septiembre, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no contarán con la posibilidad de hacer sus compras en línea para que se las entreguen a sus hogares.

Esta opción sólo la daba un supermercado en Puerto Rico, Econo. Sin embargo, el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) le puso un alto a la práctica, debido a que no hay una autorización federal que la permita.

“No podemos permitir que ningún proveedor lo haga, porque eso pudiera poner en riesgo los fondos del PAN para Puerto Rico”, sentenció la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en entrevista con Primera Hora.

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Este diario espera por una reacción de Econo sobre la orden emitida en contra de su negocio, según fue solicitada a través de su representante de prensa, Carlos Rivera Cuesta.

La cadena de supermercados ya notificó a sus usuarios, a través de un correo electrónico, que el servicio no lo podrá dar desde hoy. Pero, no dio explicaciones.

Roig Fuertes aceptó que la orden para que Econo cesara la práctica de hacer entregas a domicilio se emitió en medio de una investigación en su contra para verificar si la empresa cobró dinero de la tarjeta del PAN para asumir el cargo por el servicio. En la pesquisa están involucrados la agencia federal, Food and Nutrition Administration (FNA, en inglés) del Departamento de Agricultura Federal; el proveedor de servicios tecnológicos, Evertec, así como Familia.

No obstante, la secretaria comentó que la directriz de que no se puede utilizar la tarjeta del PAN para compras con entrega a domicilio se emitió para todos los supermercados y proveedores de servicios autorizados por el PAN.

Roig Fuertes también aceptó que desde el año pasado tramitan una autorización con FNA para lograr que se permita la compra a través de aplicaciones digitales de los alimentos y que se use la parte correspondiente para el pago con la tarjeta del PAN. Aunque dijo que desde entonces se había advertido a Econo que no podía continuar con la práctica, no fue hasta ahora que se logró detener.

Según explicó, “había una información histórica, que no teníamos muy clara, porque no hay nada escrito, donde alegadamente Econo, cuando inicia su plataforma de Econo Online, no sé exactamente cómo se llama, creo que es Econo To Go, que es para el huracán María, posterior al huracán María, empezaron a promoverlo dentro de esa posibilidad. Cabe señalar que en aquel momento Puerto Rico gozó de algunos ‘waivers’ basados en la crisis, la emergencia que estábamos viviendo, que fue catastrófica de María, que permitía la compra de comida caliente y todo lo demás”.

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Pero, dejó claro que nunca se permitió la compra fuera de los establecimientos, como podrían ser estas compras en línea.

“Es decir, que eso nunca estuvo permitido, verdad, como no lo está en este momento”, afirmó Roig Fuertes.

Aceptó que la industria de alimentos ha requerido contar con la opción de que los clientes puedan hacer estas compras y se las entreguen a domicilio. Por ello, la funcionaria señaló que desde el año pasado han mantenido comunicación con el FNA para lograrlas. Comentó que la última reunión fue la semana pasada.

Como parte de las conversaciones, se han realizado modificaciones en los trámites de cobro a través de Evertec para regular los procesos y que no se permitan cobros de artículos o de servicios, como lo son la compra de detergentes o el cargo de entrega a domicilio, a la tarjeta del PAN. Aun así, la autorización no ha llegado, contó la secretaria de la Familia.

Dijo que esperan por la coordinación de una reunión presencial en el FNA para lograr un entendido sobre el tema. Mientras se logra, se ordenó a Econo detener la práctica.

“Lamentablemente, es algo que no podemos permitir que continúe dándose, ya que Puerto Rico, o sea, el Departamento de la Familia, a través de la Adsef no gozamos de esa autorización por parte del gobierno federal”, sentenció Roig Fuertes.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes ( Xavier Araújo )

De paso, aludió a que la empresa Econo ha insistido a Familia en que no sacó el cobro de la entrega a domicilio de los fondos del PAN.

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“Sin embargo, eso es parte, objeto de la investigación que estamos llevando a cabo con respecto a este proceso. Nuestra intención aquí no es una punitiva, es una de poner la casa en orden y lograr las autorizaciones federales para que Econo, como todos los demás proveedores de compras, que estén preparados para dar ese servicio, lo puedan dar”, puntualizó.

La funcionaria insistió en que la meta es lograr que se pueda dar el servicio de entregas a domicilio, ya que reconoce que la población adulta mayor es la que más se beneficiaría de la iniciativa.