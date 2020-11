La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) espera tener instaladas para el próximo lunes dos máquinas electrónicas para contar votos en cada una de las 60 mesas en las que los funcionarios de colegios están inmersos en el proceso de escrutinio electrónico.

Esta es la única medida que, hasta el momento, tomarán los comisionados electorales para tratar de agilizar esta verificación de votos de toda la Isla, proceso que permitiría emitir las certificaciones finales de los ganadores de las elecciones generales.

La idea del doble turno de trabajo, que haría que los funcionarios de colegios laborasen de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., quedó sobre la mesa anoche, tras una extensa reunión entre los comisionados y el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, confirmó el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín.

“Otra máquina adicional es el doble de la capacidad para procesar papeletas. Esto ayudará en el trabajo en las mesas. Vamos a ver cómo funciona”, expresó a Primera Hora.

Agregó que el doble turno “no está del todo descartado. Simplemente se trabajó la de las dos máquinas y sigue sobre la mesa el doble turno o cualquier otra medida”.

Estas otras medidas se considerarían una vez se conozca el efecto de añadir a cada una de las 60 mesas de escrutinio dos máquinas de conteo de voto, explicó.

Al coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, no le complació esta propuesta, la cual fue traída a la mesa por el presidente de la CEE.

“Yo creo que eso no va a resolver nada. Al contrario, va a tener más complicaciones. Tú no puede contar dos colegios en una mesa, porque se van a enredar (los funcionarios de colegio). Es con un colegio y se forma revoluces, imagínate con dos, se van a mezclar las actas, las papeletas. Yo no veo eso con buenos ojos”, manifestó.

Alegó que los demás partidos no tienen funcionarios de colegios para poder establecer un doble turno y que por esa razón la propuesta no se consideró.

Las opciones para agilizar el proceso de escrutinio se deben a que llevan una semana y todavía no han culminado de contar los votos de San Juan. Todavía no se han tocado el resto de los 78 municipios.

Tanto Valentín como Mundo informaron que el proceso continuaría el lunes, pues se prevé que hoy solo se cuenten los votos del precinto 4 de San Juan. Quedaría pendiente el precinto 5.