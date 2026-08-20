“Ojo al pillo”.

Esta fue la alerta que emitió este jueves la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, al dar cuenta de cuatro nuevos esquemas de fraude que se presentan como un auxilio para socorrer a personas que ya han sido víctimas.

Se trata de una “revictimización” perjudicados de otros fraudes, explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El método usado para volver a defraudar a las víctimas es “utilizando la esperanza de recuperar el dinero perdido”.

Entre los métodos utilizados para aparentar que la ayuda es real, los maleantes se valen de inteligencia artificial, logos oficiales del gobierno, se hacen pasar por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y hasta utilizan -sin autorización- el nombre de un funcionario que trabaja para una organización que se dedica a combatir el fraude.

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El primero de los fraudes llega desde la “Fundación Amiga”, dijo Rodríguez Villa.

La supuesta organización promete ayudar a recuperar el dinero perdido en un fraude. Pero, la persona tiene que dar su información y enviar una tarjeta prepagada.

La funcionaria recordó a las víctimas de fraude que “no se paga por recibir o recuperar dinero” perdido mediante algún esquema fraudulento.

“No envíe dinero ni información, por favor. No envíe documentos, no conteste comunicación”, clamó la comisionada.

En otro de los esquemas, se envía un documento que “parece bastante real”. Es de un ente regulador, llamado Finra (Autoridad Reguladora de la Industria Financiera). La misión de este ente es evitar los fraudes.

Los malhechores envían una carta firmada por Gabriel Hernández, una persona que sí labora para Finra. Sin embargo, usan direcciones falsificadas para realizar su esquema.

Además, “piden información para ganar acceso a tus cuentas”, denunció la comisionada.

Bajo este esquema, se insta a las personas a invertir dinero en la bolsa de valores. Le prometen que con una inversión de $250 ganará $10,000.

La OCIF ya ha identificado 47 víctimas, que han perdido un total de $1.1 millones. Una de las víctimas dio a este esquema $300,000, contó la funcionaria.

Rodríguez Villa recordó que ni la bolsa de valores se atreve a prometer una ganancia de retorno de 1,000%, como se hace en este esquema. Dijo que el promedio de ganancia ronda entre 9% y 10%.

El tercer esquema fraudulento es de personas que se hacen pasar por agentes del FBI.

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“Te prometen que pueden recuperar tu dinero”, afirmó.

“Que una persona diga que trabaje en el FBI, OCIF o Finra, no significa que sea cierto”, dijo la funcionaria, al llamar la atención del pueblo a no caer en estos fraudes.

Entretanto, el cuarto esquema emplea vídeos, audios e imágenes creados por inteligencia artificial.

Una imagen mostrada por la funcionaria utilizaba en este esquema una foto del programa Jugando Pelota Dura, que se transmite en TeleOnce. Se instaba a tomar acción, pues el episodio sería retirado a medianoche.

Bajo el esquema, se busca crear una “relación personal…, engordar el cerdito para después sacrificarlo”.

Como parte del desarrollo de la relación, los estafadores pueden enviarle fotos de familiares o de personas que reconocen que están de viaje para lograr su cometido y recibir dinero.

Según Rodríguez Villa, en este 2026 se han reportado pérdidas de $20,000 millones en todos los Estados Unidos a causa del fraude. La cifra la divulgó el Internet Crime Complaint Center del FBI.

En el 2025, el fraude dejó pérdidas de $11,000 millones, dijo.

Para evitar el fraude, la comisionada de OCIF llamó a que “no responda a esa presión de ofertas exclusivas… No oprima el enlace que reciba inesperadamente. Valide información a través de páginas oficiales”.

Además, recomendó que “invierta lo que le sobra”. Es que muchas de las víctimas quedan hasta sin dinero para hacer compras de comida, una vez que caen en el fraude.

A los familiares o vecinos, Rodríguez Villa recomendó que “no regañe a la víctima, no lo humille, no le diga que cómo lo hubiesen cogido de bobo, que a él no le hubiese pasado. Al contrario, ayúdelo, háblele con amor. Estos son profesionales que manipulan y engañan a las personas”.

Pidió guardar toda evidencia que ayude a investigar un fraude, incluyendo guardar “pantallazos” como prueba.

Las víctimas pueden comunicarse con la OCIF, al 787-723-3131; a la Policía, 787-343-2020 o al FBI, 787-754-6000 para hacer denuncias y obtener ayuda.