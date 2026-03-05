El fraude contra los adultos mayores de 50 años continúa reportándose en Puerto Rico y dejando pérdidas millonarias, porque “todavía la persona de edad avanzada da información”.

“Ese es el número uno de las razones por la cual entran a sus cuentas y son víctimas”, planteó la directora de la Asociación de Bancos, Zoime Álvarez Rubio.

Pero, para intentar cambiar este escenario, varias entidades se han unido al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para lanzar la campaña educativa “Consumidor consciente, consumidor seguro”. La iniciativa surgió porque marzo es el mes del consumidor, dijo el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Entre las organizaciones que se han unido a este esfuerzo está AARP Puerto Rico, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico (ASEC) y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), además de la Asociación de Bancos.

Torres Montalvo informó que un estudio federal registró que en Puerto Rico el fraude deja pérdidas de $19 millones y que la mayoría de las víctimas son adultos mayores. Detalló que sólo el fraude en el que se usó la imagen de la gobernadora Jenniffer González para que las personas hicieran inversiones dejó pérdidas de $350,000. Por ello, realizarán esta iniciativa especial dirigida a reforzar la protección de los consumidores de 50 años o más.

Los principales fraudes contra los adultos mayores ocurren por ATH Móvil, así como por las facturas de servicios esenciales, como lo son el agua y la luz. Precisó que luego le sigue el fraude romántico, que son “personas que enamoran” y solicitan dinero para visados u otras instancias, explicó el titular.

Álvarez Rubio añadió que la nueva modalidad de fraude es que las personas llaman, haciéndose pasar por funcionarios de un banco, e informan que acudirán al hogar de la víctima a recoger su tarjeta de débito o créditos, debido a que registra algún alegado percance.

“Ningún banco va a visitarlos a domicilio”, aseguró, al establecer que tampoco pueden solicitar ‘passwords’ u otra información confidencial sobre la cuenta.

Estipuló que los adultos mayores también son vulnerables, debido a su comportamiento cuando acuden a un banco a realizar una transacción.

“Cuando salen de las instituciones bancarias, de las sucursales, salen con sobres, salen con dinero, salen contando, las personas adultas mayor. Todo tipo de personas que van a la institución financiera, favor de guardar en su cartera, no contar dinero en el carro, no salir con sobres afuera, porque no sabemos quién está vigilando las áreas y perímetros, y usted puede ser víctima de apropiación ilegal”, recomendó.

Con la iniciativa que se promulgará de orientación, se busca que los adultos mayores conozcan los peligros a los que se pueden exponer al fraude, como los mencionados anteriormente.

El director de AARP Puerto Rico, José Acarón, expuso que “todos somos responsables de nuestras propias finanzas. Para eso, hay que educar. Y esto es el lema que tenemos en este año, ‘Consumidor consciente, consumidor seguro’, para que no caigan ni en estafas de fraude ni en prácticas engañosas de diferentes tipos de negocios, que pueden estar impactando la seguridad financiera de la población, impactando su mejor vida”.

Lo que se hará en esta campaña será reforzar la orientación sobre prácticas financieras seguras, prevenir esquemas fraudulentos dirigidos a adultos mayores y promover una mayor coordinación entre el sector público y privado para atender querellas y situaciones que puedan afectar a esta población, según se explicó en la conferencia de prensa.