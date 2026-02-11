La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres alertó hoy a la ciudadanía sobre la práctica de estafas cibernéticas de carácter romántico que suelen intensificarse durante la celebración del Día del Amor y la Amistad, y las cuales tienden afectar más a jóvenes y adultos mayores.

Estas estafas ocurren cuando los estafadores utilizando las redes sociales, aplicaciones de citas, correos electrónicos o mensajes de texto, expresan intereses románticos con el propósito de ganar la confianza de las víctimas y posteriormente solicitar dinero, regalos, tarjetas prepagadas o información personal y financiera.

Gómez Torres agregó que estar alertas y desconfiar es la mejor manera de prevenir caer en estas estafas.

“Exhortamos a la ciudadanía a no compartir información personal o financiera con personas que acaban de conocer a través de redes sociales o, incluso en persona, a desconfiar de solicitudes urgentes de dinero y a verificar la identidad de cualquier persona que establezca contacto en línea.”, destacó la titular de Justicia.

Por su parte, la directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), fiscal Naydik Ramos Montesino, explicó que entre las señales más comunes a las que debemos estar atentos para evitar ser blanco de fraude, se encuentran en:

Solicitudes de dinero por supuestas emergencias médicas, viajes, inversiones o situaciones familiares. Uso de perfiles falsos o información inconsistente durante las conversaciones en las plataformas de citas. Peticiones de mantener la relación o vínculo en secreto. Negativa o evasión para reunirse en persona o realizar videollamadas.

Recalcaron que si alguna persona sospecha que ha sido víctima de una estafa cibernética romántica, debe evitar enviar dinero o información adicional, no borrar las conversaciones o aplicaciones por los cuales se comunican y presentar una querella en el cuartel de la Policía más cercano.

Para orientación y asistencia, pueden comunicarse con la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, a través del correo electrónico uiccpr@justicia.pr.gov o llamado al teléfono (787) 721-2900, extensiones 1644 o 1641.