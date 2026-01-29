Un individuo al que se le imputa ser el artífice de un fraude multimillonario para obtener fondos federales de ayuda emitidos durante la pandemia, fue sentenciado a más de ocho años de cárcel tras declararse culpable en el Tribunal Federal, por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales.

A Manfred A. Pentzke Lemus, la jueza Aida Delgado Colón también le impuso una pena de confiscación de $488,674.28, y la restitución total de $2,185,519.85. Pentzke Lemus se declaró culpable el 24 de septiembre de 2025.

Según documentos judiciales, Pentzke Lemus de 40 años y natural de Guaynabo, quien también era conocido como “Man”, “Contable”, “El Gestor”, organizó y dirigió un plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) y al Oriental Bank, utilizando el Programa de Protección de Nóminas (“PPP”) y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (“EIDL”).

PUBLICIDAD

Se alega que Pentzke, sus cómplices y las personas que reclutaron presentaron cientos de solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL utilizando datos financieros falsos y documentos falsificados, incluyendo formularios de impuestos falsificados. Además, Pentzke coordinó la preparación de estas solicitudes, a menudo insertando cifras ficticias de nóminas e ingresos, y supervisó su aprobación y desembolso.

Como resultado del esquema, se procesaron 223 préstamos PPP fraudulentos, lo que resultó en el desembolso de $5,915,290.33. La SBA también desembolsó $3,105,300 en fondos EIDL como resultado del esquema.

Los reclutas pagaron sobornos a Pentzke y a los organizadores del esquema. Pentzke, recibió al menos 100 de esos sobornos, para un total de $486,277.70, que se disfrazaron como transacciones comerciales legítimas La conspiración operó mediante múltiples procesos de reclutamiento, falsificación de documentación y pagos estructurados de sobornos, lo que resultó en el desembolso fraudulento de millones en fondos federales de ayuda.

“La sentencia de hoy refleja la gravedad de explotar los programas de ayuda de emergencia para beneficio personal”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Estos fondos se destinaron a apoyar a empresas y trabajadores durante una crisis nacional, una emergencia sin precedentes, no a enriquecer a personas mediante fraude; quienes incurran en fraude rendirán cuentas. Felicito y agradezco a los agentes y fiscales por su destacada labor en la investigación y el procesamiento de este caso.

Dos de los coacusados en este caso ya fueron sentenciados y otros tres están pendientes de sentencia.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) llevaron a cabo la investigación con la colaboración del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, la Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, la Oficina de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Guaynabo. El fiscal federal adjunto Daniel J. Olinghouse llevó el caso.