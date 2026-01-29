Una fianza ascendente a $45 mil le fue impuesta a un hombre identificado como Jimmy Rosario Oquendo, de 39 años y vecino de Vega Baja, contra el que se radicaron cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas y cometer un delito utilizando máscara o antifaz.

A Rosario Oquendo se le imputa el asesinato de José M. Rosado González, de 44 años y vecino de Vega Alta, El crimen se registró el 16 de diciembre pasado en horas de la mañana. Según el informe policíaco, a eso de las 8:32 de la mañana del día antes, cuando dos agentes de la Policía que realizaban una ronda preventiva, se toparon con un vehículo accidentado en la carretera 160, kilómetro 1.8, del barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

Al verificar el vehículo, los uniformados se toparon con la víctima, quien había recibido dos impactos de bala, en el interior del auto. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios a la víctima y lo trasladaron a un hospital de la zona, donde falleció mientras recibía atención médica.

El imputado fue llevado ante la juez Jailene González, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto en todos los cargos. Rosario Oquendo quedó libre tras prestar la fianza

La vista preliminar contra Rosario Oquendo fue pautada para el día 11 de febrero.