Sobre 307 vuelos han sido cancelados en diferentes aeropuertos de la Isla, principalmente en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) estableciera restricciones al espacio aéreo comercial en Puerto Rico tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela.

De inmediato, el gobierno anunció la activación de planes de mitigación y protocolo de asistencia para los viajeros afectados.

Fue la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) quien precisó el impacto de la decisión de la FAA en un comunicado de prensa.

Se informó que el panorama preliminar refleja más de 290 vuelos cancelados en SJU, cinco vuelos cancelados en Ponce y 12 vuelos cancelados en Aguadilla.

Las operaciones aéreas en Vieques, Culebra y Ceiba también han sido canceladas. Sin embargo, no se informó la cantidad de vuelos impactadas.

Además, se alertó que el total de cancelaciones podría continuar en ascenso según las aerolíneas confirmen nuevas actualizaciones.

Ante este panorama, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, informó que se activó un plan de mitigación y gestión multisectorial.

Detalló que la medida que responde a consideraciones de seguridad aérea relacionadas con actividad militar en Venezuela representa un impacto directo en la conectividad aérea, las operaciones de cruceros y el desempeño del sector de hospederías, lo que ha requerido una respuesta coordinada entre todo el sector.

“Desde el primer momento, la Compañía de Turismo ha estado gestionando una coordinación proactiva entre los sectores aéreo, marítimo y de alojamiento, bajo un marco de gestión y mitigación, con el fin de atender de manera responsable y ordenada esta situación”, expresó Robles Cancel.

Añadió que mantiene comunicación constante con Aerostar, la Autoridad de los Puertos, San Juan Cruise Port, las líneas de cruceros, las aerolíneas y el sector hotelero como parte de un esfuerzo interagencial y multisectorial.

La funcionaria indicó que, una vez se reanuden las operaciones, las aerolíneas estarán comunicándose directamente con los pasajeros para notificar cualquier ajuste a sus itinerarios.

Se espera que la operación reinicie en la madrugada del domingo, si no se extiende la restricción impuesto en la operación comercial del aeropuerto.

“La exhortación principal a los pasajeros es que se mantengan en comunicación directa con sus aerolíneas, ya que estas son la fuente principal para confirmar itinerarios, reprogramaciones y procesos de asistencia. Recomendamos además verificar con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto”, reiteró la directora ejecutiva.

En cuanto a las operaciones marítimas, la Compañía de Turismo informó que el muelle de San Juan cuenta hoy con tres cruceros de operaciones ‘homeport’. Estos son el Jewel of the Seas de Royal Caribbean, Valiant Lady de Virgin Voyages y Emerald de Azzurra.

Además, Discover Puerto Rico informó que los alojamientos, taxis y otros servicios de transporte, operadores turísticos, atracciones y restaurantes en toda la Isla continúan operando con normalidad y están listos para recibir visitantes.

Mientras, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, informó que se habilitó un correo electrónico para mantener comunicación con ciudadanos que se encuentren fuera de la Isla y requieran orientación o asistencia.

La titular explicó que muchos puertorriqueños y residentes de Puerto Rico se encuentran de visita en otros estados o países y han visto su regreso retrasado. Añadió que, de igual manera, el Departamento de Estado asistirá a quienes se encuentren de vacaciones en Puerto Rico y requieran asistencia.

El correo es info@estado.pr.gov. Al escribir, el ciudadano debe haber completado un formulario, el cual debe añadir a su correo electrónico. Este puede ser accedido al pulsar el sombreado azul.

“Nuestra prioridad es facilitar un canal directo de comunicación para orientar y ayudar a canalizar solicitudes de asistencia de nuestros residentes que se encuentren fuera de Puerto Rico en medio de esta situación”, expresó Rivera Santana en comunicado de prensa.