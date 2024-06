El gobernador Pedro Pierluisi no favoreció hoy la cancelación del contrato a Dominion Voting Systems, en medio de cuestionamientos a la empresa por fallas en las máquinas de escrutinio durante las primarias del pasado 2 de junio.

Pierlusi dijo que, de cara a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debe tomar medidas correctivas para ganar credibilidad ante el electorado.

“La Comisión tiene que tomar todas las medidas correctivas necesarias luego de lo que ocurrió en el proceso de primarias. Por ejemplo se tiene que corregir la situación en la programación de las máquinas, de que hubo un problema en la programación, pues que se corrija eso para no tener esa discrepancia que se dio entre lo que se transmitió y lo que reflejaba el acta”, sostuvo a preguntas de periodistas luego de encabezar una ceremonia de entrega de camiones cisterna al Negociado del Cuerpo de Bomberos.

El Gobernador sostuvo también que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), tiene que ampliar los recursos humanos. “Debe tener más mesas de trabajo a la hora de contabilizar el voto adelantado en todas sus modalidades y tiene que también adquirir más máquinas de escrutinio electrónico para el conteo de las papeletas que lleguen a sus facilidades. Yo creo que esas fueron las dos situaciones principales por las que el conteo de ese voto adelantado se tardó más de la cuenta y por otro lado, esta situación con la programación de las máquinas”, indicó.

¿Pero hay una cuestión de credibilidad en el proceso y en este momento está en juego el contrato de Dominion? ¿Se debe extender o no?, se le insistió.

“Son dos cosas diferentes. La credibilidad se atiende tomando las medidas correctivas necesarias y comunicándoselo al pueblo en general y a todos los partidos políticos en Puerto Rico, los candidatos y candidatas. Así es que se atiende la cuestión de credibilidad, siendo asertivo, siendo asertiva la Comisión, su portavoz principal, la presidenta alterna (Jessika Padilla Rivera), en cuanto a estas medidas. En cuanto al contrato, si sacas o dejas a Dominion, estamos a meses de unas elecciones generales y lo que debe buscar la Comisión es que no se afecte el proceso. Hacer un cambio ahora, adquirir nuevas máquinas en este momento dado, a base de mi sentido común y mi juicio, sería un proceso atropellado”, sostuvo Pierluisi.

Dijo que si se opta por rescindir el contrato que tiene Dominion para el mantenimiento de las máquinas de escrutinio habría que abrir un proceso competitivo “para ver cuáles serían las máquinas, tendrías que probar que funcionan, hacer ejercicios y mi sentido común y mi juicio, me dicen que un cambio de tecnología en este momento dado a varios meses de las elecciones generales, no hace sentido alguno”. Agregó que eliminar el escrutinio electrónico también “sería un error, regresar al proceso de conteo de palitos cuando hace muchos años que eso no se hace, no ocurre, no sería razonable”.

Agregó que la CEE y los comisionados electorales “tienen que estar fiscalizando esa entidad (Dominion) y asegurándose que se corrige lo que se tenga que corregir”.

Defiende sus presupuestos

Por otro lado, Pierluisi reclamó haber presentado durante su administración cuatro presupuestos balanceados para el funcionamiento del gobierno central y rechazó que el presupuesto de 2022 fue descuadrado.

“Ahí hubo un recorte como de 55% de la deuda del gobierno y se acabó la quiebra, pero se hizo un pago sustancial para que lo que quedara a deber a 30 años fuera sustancialmente menor y bajara básicamente lo que paga el gobierno por esa deuda de año en año. (La Junta de Supervisión Fiscal) fue la que durante los años previos al 2022 depositó en cuentas de reserva ese pago que se hizo en 2022. Es totalmente irrazonable, no hace sentido ni contable ni legal el que tu vengas y digas que, porque se hizo ese pago extraordinario, ese presupuesto estuvo descuadrado”, dijo el Gobernador.

Según establece la Ley Promesa, después que el gobierno de Puerto Rico tenga cuatro presupuestos cuadrados de forma consecutiva, se podría considerar la salida de la JSF. “Yo no voy a hablar por la Junta, pero en 2022 estuvo cuadrado, en 2023 también, en 2024, también y éste que está en curso, que estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, el de 2025, va a estar cuadrado. Si no me cuentan el de 2022 habría que esperar hasta el de 2026. Entiendo que se debe contar el de 2022. En mi conteo, contando el que va, llevamos cuatro”, sostuvo Pierluisi, quien reiteró que espera por la certificación del escrutinio general de votos de la primaria para pasar el batón del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la comisionada residente, Jenniffer González, quien lo derrotó en la contienda por la candidatura a la reelección.

“Lo que estamos haciendo es cumpliendo con el Código Electoral de 2020 y la reglamentación aplicable y ese Código Electoral dispone que cuando la CEE emite la certificación oficial con el resultado final de la contienda, es que procede el cambio de mando en la colectividad. Estamos esperando para que termine el escrutinio general, tan pronto termine el escrutinio general, es que entonces se va a emitir esa certificación final y ahí se dará el cambio de mando.”, indicó.

Dijo que el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo, “está a la disposición del equipo de la comisionada en todo momento, lo que sucede es que estamos cumpliendo con el Código Electoral, esa transición se va a dar, ese cambio de mando se va a dar, pero conforme al Código Electoral”.