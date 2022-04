Un intenso y caldeado interrogatorio se desató en la mañana de este viernes entre la presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos de Vida y Familia, Joanne Rodríguez Veve, y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, cuando se discutía el proyecto de ley que busca restringir el derecho al aborto.

Durante la vista pública, realizada en el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio, el titular abogó en dejar en manos del juicio médico la viabilidad o no de que un feto pueda sobrevivir y no fijarlo a 22 semanas, como hace el proyecto del Senado 693 que se discute. Mientras, expuso que la medida legislativa en su totalidad “resulta inconstitucional”. Más, sin embargo, la presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos de Vida y Familia no le permitió explicar su afirmación.

El interrogatorio de Rodríguez Veve a Emanuelli fue intenso. La legisladora llegó a cuestionar en varias ocasiones la capacidad del titular para opinar y le instruyó a regirse solo por lo que han determinado los tribunales. La situación fue tal que el secretario le llegó a decir que si deseaba permanecería callado.

“Yo esperaba que usted quisiera escuchar mis consejos”, le indicó el secretario.

Emanuelli también le dijo a la senadora que no necesita sus instrucciones, pues esta le instruía a buscar en una carpeta de documentos que le facilitó en los que se encontraban los casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto o que lo leyera de la presentación que se veía de los televisores en el salón.

“Yo vine preparado para esto”, le afirmó el titular en una de las ocasiones para dejarle saber que no necesitaba leer los documentos facilitados.

Pero, la senadora continuaba insistiendo en dirigir al secretario a la información que había recopilado. En una de las ocasiones le indicó: “Escuche lo que le voy a compartir para que usted sepa”.

En el caldeado intercambio, Emanuelli le dijo que no acudió a la vista a leer textos de leyes o decisiones del Tribunal Supremo explícitamente, como pretendía la senadora, porque para eso hubiera enviado a un ayudante.

“Usted hace su pregunta y yo le respeto que haga la pregunta. Pero, usted tiene que respetar las contestaciones mías. Yo tengo un deber con el pueblo y ustedes los senadores de decir lo que yo pienso”, le planteó el abogado.

En otra ocasión, le afirmó que “me ha coartado el derecho de expresión… Usted no me puede poner a mí a una mordaza”.

“Yo me siento, de verdad, intimidado en la forma que me está preguntando y llevo 40 y pico postulando en los tribunales… Lo que usted quiere es guiar mis contestaciones. Yo soy el secretario de Justicia del pueblo de Puerto Rico”, indicó en el momento más intenso del careo y luego de que Rodríguez Veve le hubiese reclamado respeto.

El secretario de Justicia le señaló a la senadora en varias ocasiones que ella expuso al inicio de la vista que no permitiría el careo y él le imputó ser la incitadora al mismo.

Tras tranquilizarse la vista, ya cuando el secretario llevaba casi dos horas de ponencia, la senadora y expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, le pidió disculpas al secretario de Justicia.

“Esto no es una interpelación. Así que le pido disculpas de la manera en que ha sido interrumpido”, expresó la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana.

La postura de Justicia

En cuanto a la viabilidad del aborto, Emanuelli estableció que “aunque el Departamento de Justicia no tiene el personal con la pericia para ilustrar a esta Comisión sobre la viabilidad fetal, entendemos que no se debería establecer un término específico, sino que debería quedar a discreción del médico de acuerdo con la evaluación de cada paciente y sus circunstancias”.

La expuso al hacer constar que la medida propone prohibir el aborto después de las 22 semanas, a menos que haya una emergencia que ponga en riesgo la vida de la madre.

Emanuelli especificó que no es cualquier médico que tendría a su evaluar esa viabilidad del feto. Dijo que no debe quedar en manos de un obstetra, un generalista ni mucho menos un pediatra. Aseguró que quedará en manos del profesional médico preparado para tal, un neonatólogo.

Pero, el titular afirmó que esta acción de imponer a una mujer esta evaluación sería una “carga indebida”, máxime si no tiene plan médico.

“Esto sería poner a las mujeres pobres en este país en una posición bien complicada”, planteó.

Entre sus afirmaciones, dejó claro que “el termino de viabilidad se debe dejar a la única discreción de los médicos”.

También dijo que “creemos en la función legislativa, pero cuando le función legislativa entra en el juicio médico ahí hay un problema de país”.

Expuso que, al fijar las 22 semanas para restringir el aborto, “estaríamos interviniendo en una función que nos estaríamos arrepintiendo en algún tiempo, por favor”.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la pieza legislativa, el secretario indicó en su ponencia que “el lenguaje de los disposiciones antes discutidas no se ajusta a los estándares jurisprudenciales”. No tuvo oportunidad de ampliar sus argumentos.

No obstante, Emanuelli advirtió que “los tribunales les van a virar esa legislación, porque se supone que sean unos criterios médicos claros”.

Aceptó que piensa que la Legislatura quiere imponer su criterio sobre el médico con esta medida para restringir el aborto.

Le pidió a los legisladores que más allá del aspecto legal, se le debe imponer “vida” a la legislación. Pero, aludió a que como profesional no puede emitir mucha opinión, porque opinó que son las mujeres las que pasan por circunstancias particulares que las llevan a determinar si aborta o no. Dijo que esas circunstancias son muy diferentes a las de los hombres.

“Si algo ha funcionado bien, ustedes deben ser cautelosos antes de hacer un cambio... A quién más le compete es a la mujeres y ustedes están entrando a limitar la intimidad de una mujer, su vida sexual y todo”, expresó.

Comentó que desde el 1983 no hay muchos casos judiciales con relación al aborto. En este periodo se le dio el derecho a la mujer de abortar.

“Las mujeres están usando su juicio bien. La mayoría de los abortos se hacen a las 12 semanas o antes”, sostuvo.

Previo a la ponencia del secretario de Justicia, Rodríguez Veve aceptó a preguntas de la prensa que la medida legislativa contará con un informe a favor de su aprobación en el pleno del Senado de su Comisión. Expuso que las vistas que realiza son para afinar la medida y escuchar sugerencias. Rechazó que sean proforma.

Este viernes la Comisión escuchará a organizaciones que están en contra de la medida. Mañana, sábado, acudirían ponentes a favor de la medida y el próximo viernes se presentaría el secretario de Salud, Carlos Mellado.

“Yo creo que todo proceso legislativo debe ser un proceso abierto a la discusión para ver de qué manera los proyectos pueden ser mejorados. Por lo tanto, yo espero que a la luz de la discusión que surja en el día de hoy, en el día de mañana, el proyecto se pueda fortalecer y que, por lo tanto, una vez más sea favorecido en la votación en Comisión y luego por la mayoría de los senadores”, sentenció la senadora.

Rechazó que se esté analizando la posibilidad de disminuir el periodo gestacional a menos de 22 semanas.

“El término de 22 semanas es un término que ha sido pasado el crisol, el examen constitucional. Dieciséis estados jurisdicciones de Estados Unidos han legislado para prohibir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido la legislación que establece el término inclusive anterior, de 20 semanas, como el término para hacer una evaluación médica a la mujer para determinar si el bebé es viable o no es viable. Por lo tanto, no hay un problema realmente con la constitucionalidad de fijar el término de 22 semanas como un término del cual se presume que ya ese bebé es viable. Pudiese evaluarse algún tipo de precisión en el lenguaje, para que quede claro que ese término no es inamovible, sino que es un término a partir del cual se presume que ya ese bebé en el vientre puede vivir fuera de la barriga de la mamá”, explicó.

La senadora llegó a decir que si una mujer saludable desee abortar al bebé posterior a las 22 semanas por haber sido concebido por una violación sexual, tendría que culminar el término de gestación y darlo en adopción.

Grupos a favor

Durante las vistas públicas, también fijaron su postura la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilias), Aborto Libre y Proyecto Matria.

“Reiteramos que no existe un problema de salud o social con los abortos distintos a la necesidad de garantizar y facilitar aún más su acceso (el proyecto es arbitrario completamente). A su vez, enfatizamos que el Estado no debe inmiscuirse con el criterio médico ni incentivar la criminalización de quienes efectúan y reciben servicios de salud”, sostuvo Frances Collazo, codirectora ejecutiva de Profamilias.