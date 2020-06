La candidata del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, criticó hoy el manejo de su colectividad a la demanda por discrimen que salpica a su candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro.

“Este Movimiento surgió de la necesidad de romper con los discursos de violencia, y ello incluye, sin lugar a dudas, el discrimen en todas sus modalidades, como la xenofobia y el racismo. Desde mi espacio de lucha, como candidata a representante por el Precinto 3 de San Juan, reclamo justicia para la comunidad de inmigrantes, tanto del gobierno, como del Movimiento”, dijo Prados, quien figura en la papeleta por el MVC para representante por el escaño del precinto tres en la Cámara de Representantes.

El Movimiento Victoria Ciudadana se fundó ante la urgencia de presentar una plataforma de gobernanza diferente a las... Posted by Eva Prados on Tuesday, June 9, 2020

Lúgaro ha negado firmemente ser racista. La candidata a la gobernación ha sido enfática en que no es racista y dio su versión sobre los hechos de la demanda anoche en un extenso Facebook Live. Entre las alegaciones de Lúgaro están que la demandante fue su mano derecha y tercera al mano de la empresa, que fue cesanteada como todos los empleados cuando la compañía cerró, y que las alegaciones de la demanda no se contestaron por razones como un asunto legal que su mamá estaba “de doctor en doctor” para aquella época.

“Ustedes no van a encontrar jamás una sola persona que pueda decir que yo he sido racista, que discrimino contra la comunidad dominicana o que permito que injusticias ocurran frente a mí y dejo que pase, esa no soy yo y los que me conocen lo saben”, manifestó Lúgaro.

Prados, quien colocó su mensaje hace unas 12 horas, o luego del Facebook Live de Lúgaro, dijo que “por mi parte, hoy y siempre, estaré en contra de cualquier postura que presente rasgos de discrimen contra nuestras hermanas y hermanos inmigrantes y negros. Soy antirracista, y antixenófoba, y ese es mi compromiso indiscutible. Valoro las aportaciones de todo tipo, realizadas por los inmigrantes para el desarrollo y crecimiento de una puertorriqueñidad mas completa, amplia y abarcadora”.

“La lucha contra el discrimen es diaria, desde que despertamos y nos miramos al espejo, al interior de nuestras familias, trabajos, escuelas, iglesias y partidos. Por eso hoy por escrito le deje saber al Movimiento mi insatisfacción sobre la manera que se ha manejado este asunto ante un caso que involucra a nuestra candidata a la gobernación”, agregó la también abogada, sin precisar qué exactamente le molesta sobre la forma que MVC ha manejado el asunto.

Prados quien ha sido parte de grupos como el Movimiento Amplio de Mujeres y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, concluyó con su solidaridad al Comité Dominicano de Derechos Humanos y el Centro de la Mujer Dominicana.