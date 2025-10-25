Durante esta próximo semana, en horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizará trabajos de demolición de barreras de seguridad en las avenidas Kennedy, Piñeiro y San Patricio.

Los trabajos se iniciarán este próximo lunes y se espera sean completados para el viernes, 31 de octubre, se informó en comunicado de prensa.

Se explicó que se decidió realizar estos trabajos en horarios nocturnos y de madrugada para tratar de minimizar el impacto al tránsito.

Específicamente, en la Avenida Kennedy, intersección con la calle Monterrey, se realizará la demolición de la barrera en la marginal. Durante estos trabajos, se cerrará la marginal de la avenida Kennedy y la Calle Monterrey, así como el carril derecho de la avenida en dirección oeste.

En la avenida Piñeiro, se llevará a cabo la demolición de la barrera central y se cerrará el carril izquierdo del sentido oeste y el carril izquierdo del sentido este de la avenida.

Mientras, en la avenida San Patricio se realizarán trabajos de demolición parcial de la rotonda e instalación de barreras plásticas para el control del tránsito comenzando el 30 de octubre.

La agencia exhortó a los conductores a reducir la velocidad, estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán en el área para la seguridad de los conductores y de los trabajadores.