Tras no haber logrado entregar la mitad de los 8,000 endosos para continuar con su campaña a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el cartero de Santa Isabel, Eduardo De Jesús De Jesús, emprendió oficialmente su campaña a lograr el cargo a través de nominación directa.

En un mensaje enviado a Primera Hora, el santaisabelino informó que “estaré participando por nominación directa en las primarias del día 7 de junio de 2020. Aspiró cargo de gobernador por el PNP para las elecciones generales del 2020. Exhorto a todos los seguidores del PNP a que se unan a mi candidatura a gobernador por nuestro partido. Es tiempo de un cambio logremos hacer la diferencia cuento con tu apoyo por un mejor Puerto Rico sin corrupción ni mentira”.

El cartero busca convertirse en gobernadora porque desea “estabilizar la economía de Puerto Rico”.

Sin embargo, De Jesús De Jesús falló el pasado 31 de enero en cumplir con un importante requisito del Código Electoral, que era entregar la primera ronda de endosos. Específicamente, tenía que llevar a la Comisión Estatal de Elección unas 4,000 firmas de electores que apoyasen sus aspiraciones.

Tras ser contactado por este diario para conocer las razones por las que no entregó ni un endoso, el aspirante alegó que la persona que se suponía iba a llevar sus documentos tuvo un percance en su vehículo.

“La persona que llevaba los endosos míos tuvo un percance y no logró llegar a tiempo. Estamos hablando de 5,000 endosos que se debía entregar. No me hubiera quedado corto, porque iban 1,000 de más. El resto se entregaba el 15 de febrero (fecha para entregar la totalidad de los endosos)”, expuso hace una semana.

Además de De Jesús De Jesús, la doctora Sally Priestrer Sepúlveda no logró entregar los endosos para aspirar a la gobernación por el PNP. Esto dejó solos en la contienda a la gobernadora Wanda Vázquez y el excomisionado residente Pedro Pierluisi.