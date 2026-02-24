Por segunda semana consecutiva, los casos de influenza en Puerto Rico se mantienen por debajo del umbral epidémico, informó el secretario del Departamento de Salud (DS), Dr. Víctor M. Ramos Otero.

El funcionario detalló, a través de declaraciones escritas, que durante la Semana Epidemiológica 6 (del 8 al 14 de febrero de 2026) se reportaron 2,070 casos nuevos, para un total acumulado de 52,713 en lo que va de la temporada 2025-2026.

“El comportamiento actual de la influenza demuestra que una respuesta oportuna, articulada y basada en evidencia científica tiene resultados. Desde la declaración de epidemia, hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica, ampliado el acceso a la inmunización y coordinados esfuerzos con el sistema hospitalario, el sector educativo y otras agencias. Esta reducción sostenida refleja el impacto de una gestión técnica responsable y del compromiso del pueblo con las medidas de prevención”, dijo.

Por su parte, la principal oficial de epidemiología, la epidemióloga Miriam Ramos Colón, llamó a mantener las medidas de precaución

“Aunque estamos por debajo del umbral epidémico, el virus sigue circulando, por lo que debemos continuar las estrategias de prevención para disminuir al máximo el número de contagios”, señaló.

En lo que va de la temporada se han administrado 420,172 dosis contra la influenza, unas 73,008 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor participación ciudadana en la vacunación. No obstante, las autoridades informaron que se han registrado 162 muertes asociadas al virus, de las cuales el 95.1% no estaba vacunado y el 77.8% correspondía a personas mayores de 70 años.

El pasado 26 de enero el Departamento de Salud declaró una epidemia de influenza en Puerto Rico, luego de que se registraran seis semanas consecutivas en las que los casos superaron el umbral epidémico. Aunque los indicadores han mostrado una baja en las últimas dos semanas, las autoridades insisten en que la vigilancia y las medidas de prevención deben mantenerse.