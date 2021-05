Ante el resurgir de la figura del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la elección especial para seleccionar a los delegados congresionales que reclamarán la estadidad en la capital federal, los comisionados electorales se debaten si este domingo se contabilizarían todos los votos que reciba cada uno de los aspirantes por nominación directa (‘write in’) o si dejarán este proceso para el escrutinio.

Esta controversia, además de resolver cómo le garantizarán el derecho al voto a las personas internadas en el hospital psiquiátrico de Ponce en momentos en que atraviesan un brote de COVID-19, son las únicas que quedan por dilucidar de cara a la elección que se realizará este próximo domingo, informó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Según expuso, ya todo el material electoral está listo para salir del Centro de Operaciones Electorales, localizado en Hato Rey, mañana, viernes, a las 7:00 a.m., hacia las Juntas de Inscripción Permanente.

Mañana, también se realizará la votación de los confinados y se continuaría con la votación a domicilio. El sábado, entretanto, se realizaría el voto adelantado en precinto, así como el voto en los hospitales. El domingo, finalmente, se abrirían 700 centros de votación para que todo elector, sin importar la afiliación partidista, acuda a las urnas a elegir a dos delegados al Senado de los Estados Unidos y cuatro a la Cámara de Representantes federal.

“No veo mayores inconvenientes, que no sea cualquier cosa de improvisto que podamos atender”, sostuvo Rosado Colomer a Primera Hora.

Para esta selección especial, la CEE se ha gastado y desembolsado $790,527.

“Está mucho menos de lo que me asignaron, que fue $1,600,000”, expuso.

El gasto disminuyó, pues se determinó que el conteo de votos será manual y no se usarán las máquinas de escrutinio electrónico.

Rosado Colomer comentó que, por lo general, en los eventos electorales la columna de nominación directa se contabiliza solo para conocer cuántos votos se registraron y no para conocer cuántos votos obtuvo una persona particular. Por tal razón, este jueves comenzó la discusión de si se buscaría conocer por quién votó el electorado. Al cierre de esta edición, todavía no se había tomado una decisión al respecto.

El tema salió a relucir justo después de que el renunciante gobernador se hiciera disponible para buscar uno de los cuatro puestos de delegados a la Cámara de Representantes federal.

Como primer paso, Rosado Colomer mencionó que ya se aprobó la creación de un acta para la columna de nominación directa. Lo que todavía no se ha determinado es si el conteo será general y en el escrutinio, que se llevaría a cabo en el Centro de Operaciones Electorales, es que se conocería quién obtuvo los votos.

Además de Rosselló Nevares, aspiran por nominación directa a delegados la exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer y el exmonitor de la Policía Arnaldo Claudio.

Por otro lado, el presidente de la CEE dejó claro que es la Ley número 167 del 2020 para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico la que expone que este domingo durante la elección especial habría Ley Seca. Esto representa que se prohíbe la venta, el estipendio y el consumo de bebidas alcohólicas entre 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Es el artículo 10 de la regulación establece en específico que “la votación se llevará a cabo en colegio abierto desde las 9:00 am y hasta las 5:00 pm. La llamada ‘Ley Seca’ aplicará solamente durante el mencionado horario y con las excepciones dispuestas en el Código Electoral de Puerto Rico”.

“Yo anuncié lo que dice la ley. No puedo hacer nada”, dijo el juez, cuando se le preguntó sobre esta imposición.

Si desea votar en la elección especial este domingo, puede enviar un mensaje de texto al 787-338-1616 para que le indiquen cuál será su centro de votación.