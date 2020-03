El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, defendió hoy la labor de esta entidad en el proceso para inscribir nuevos electores, y dijo que una forma de mejorar el proceso sería con la aprobación del Código Electoral.

Dávila alude a que la CEE atraviesa por “una crisis económica”, pero aún así se han destinado recursos a la campaña de inscripción en las universidades. Recordó que la inscripción electoral no se limita al ejercicio en los campus, sino que se puede hacer en las Juntas de Inscripción Permanente abiertas en toda la isla.

“La historia nos enseña que en años electorales las JIP reciben una gran cantidad de electores. Anticipo que este año no se será la excepción, más aún cuando en estas se están ofreciendo servicios de PR.GOV y del Registro Demográfico”, se indicó.

Las expresiones surgen en momentos en que se difunden videos de largas filas en predios de universidades, y cuando surgen reclamos de figuras como el representante Manuel Natal criticando a la CEE por su desempeño en este proceso.

“Es falso e insensato manifestar que existe un plan concertado para no inscribir a nuevos electores para el ciclo electoral que se avecina. El proceso de inscripción en las Universidades y escuelas públicas debió realizarse en 2017 y no se hizo. No obstante, a pesar de esa realidad, la CEE ha planificado visitar las universidades de Puerto Rico durante este año electoral”, reza parte de la misiva.

Dávila abogó en sus expresiones escritas por el nuevo Código Electoral, que es objeto de debate por parte de las minorías del país, porque contiene un lenguaje que permitiría hacer los trámites electorales a través de Internet.

“La solución para que los electorales tengan una manera más ágil y eficiente de realizar sus transacciones electorales es habilitar un portal cibernético para que todos los ciudadanos puedan realizar transacciones electorales en cualquier momento. Este proyecto esta contemplado en el P. del S. 1314, que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa de P.R.", indicó Dávila.