La calle principal en el caso urbano de Ceiba lucirá muy distinta cuando se complete la construcción del sistema de soterrado eléctrico, una obra que contempla una inversión de $5.3 millones y que permitirá modernizar 1,340 pies lineales de la avenida, desde la calle Carlos Figueroa hasta la calle Federico Fontánez.

Como parte del comienzo de los trabajos, el alcalde, Samuel Rivera Báez, sostuvo una reunión con los comerciantes establecidos en el área de construcción para explicarles las diferentes fases del proyecto, los cambios temporeros en el tránsito y la manera en que se coordinarán los trabajos para reducir el impacto sobre sus negocios.

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El alcalde estuvo acompañado por los ingenieros y contratistas a cargo de la obra, quienes ofrecieron detalles técnicos y respondieron las preguntas de los comerciantes sobre el proceso de construcción, el acceso a los establecimientos y el manejo del tránsito durante los trabajos.

Los trabajos serán desde la calle Carlos Figueroa hasta la calle Federico Fontánez. ( Suministrada )

“Este es uno de esos proyectos que marcan un antes y un después para nuestro pueblo. Estamos haciendo un Ceiba mucho más atractivo, con una avenida moderna, segura, accesible y resiliente, que responda a las necesidades de nuestra gente y que también fortalezca nuestro centro urbano y el comercio local”, dijo Rivera Báez.

El proyecto contempla el soterrado de los cables y de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, eliminando el tendido aéreo en el área. Además, se realizarán trabajos de reconstrucción y modernización de la infraestructura peatonal y vial.

Entre las mejoras que se realizarán se encuentran:

Soterrado de cables, líneas eléctricas y de telecomunicaciones.

Construcción de nuevas aceras.

Nuevos encintados y rampas accesibles.

Instalación de postes y luminarias nuevas.

Cruces peatonales marcados y accesibles.

Nuevo pavimento, con superficie nivelada y asfaltada.

Mejoras al sistema de drenaje, incluyendo rejillas y tapas de registros renovadas.

De acuerdo con el alcalde, los trabajos se desarrollarán en cinco fases, con una duración estimada de entre 45 y 60 días por fase, para un término total aproximado de 15 meses de construcción. Rivera Báez, explicó que el municipio mantendrá una comunicación constante con los comerciantes para que puedan prepararse con anticipación para cada etapa de la construcción.

“Cada fase tendrá un impacto distinto y queremos que nuestros comerciantes sepan con tiempo cuándo los trabajos llegarán a su área. Por eso, estaremos notificando a los negocios con 14 días de anticipación antes de que la construcción llegue a su bloque. La comunicación será clave para que podamos avanzar en esta obra sin dejar atrás a quienes mantienen vivo nuestro centro urbano”, afirmó el alcalde.

El proyecto ha sido diseñado para que los establecimientos comerciales continúen operando durante el proceso de construcción. Como parte de la coordinación de los trabajos, se habilitará un acceso a cada negocio para facilitar la entrada de clientes y empleados.

“Sabemos que toda obra de esta magnitud puede generar inconvenientes temporeros, especialmente para nuestros comerciantes. Pero también sabemos que el resultado será una transformación que permanecerá por décadas. Vamos a trabajar de la mano con ellos para que sus negocios continúen operando y para que cada etapa de la construcción se maneje de la manera más organizada posible”, añadió Rivera Báez.