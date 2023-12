La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, informó este viernes que ya recibió la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tras completar el recogido de 8,000 endosos.

Como hace varias semanas el gobernador Pedro Pierluisi obtuvo tal certificación, este paso a favor de la también exrepresentante confirma las primarias a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista entre Pierluisi y González Colón.

Fue el director electoral de la campaña de González Colón, el licenciado Aníbal Vega Borges, quien anunció la certificación.

“Estos endosos que se recogieron de forma orgánica, sin presiones y sin pasar factura representan la fuerza que tiene Jenniffer González en el pueblo”, dijo en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Vega Borges indicó que fue el equipo electoral quien logró sobrepasar la cantidad requerida de 8,000. Informó que, específicamente, radicaron alrededor de 9,300 endosos.

“Nosotros nos preparamos para recolectar de manera expedita el recogido de endosos para la segura y futura gobernadora, con sobre mil voluntarios que no tenían ninguna presión, sino el interés de ver crecer las posibilidades de un nuevo PNP, hicieron su trabajo en cada municipio y aquí están los resultados. Ya se han registrado 9,308 endosos en el sistema de la CEE”, sostuvo Vega Borges.

“Hay quienes decían que Jenniffer no iba anunciar su candidatura a la gobernación y anunció; hay quienes decían que ella no tenía compañero de papeleta y desde el 30 de septiembre ella dijo que radicaría junto a él y lo hizo; decían que su candidato a comisionado no iba poder cualificar para correr y él radicó todos los documentos de su candidatura; hay quienes decían que ella no recogería los endosos y sobrepasó la cantidad requerida; decían que ella no tenía equipo y presentó una estructura de campaña robusta e innovadora. Que continúen subestimando la candidatura a la gobernación de Jenniffer González que se llevarán una sorpresa el 2 de junio”, añadió.