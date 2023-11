El director de Campaña de Pedro R. Pierluisi, Edwin Mundo Ríos, emplazó a la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, “a explicar cómo ha utilizado el tema de la contratación de LUMA como balón político para atacar la Administración del PNP desde el 2021 y ahora anunciará como su compañero de papeleta a la persona que, como Secretario de Estado, evaluó el contrato con LUMA y autorizó el mismo el 22 de junio de 2020″.

Mundo afirmó que el próximo 3 de diciembre de 2023, González presentará a Elmer Román como su candidato a la posición de Comisionado Residente.

“Todo el mundo ya sabe su candidato pues se lo ha ofrecido a varias personas que le han declinado correr con ella como aspirante a la gobernación. El ex secretario del Departamento de Estado bajo Wanda Vázquez, Elmer Román, fue la única persona que aceptó correr en plancha con la Comisionada Residente”, expresó el ex comisionado electoral del PNP mediante declaraciones escritas.

Bajo la Ley de Alianzas Público Privadas, Ley 29-2009, el Secretario de Estado debe evaluar los informes y contratos de las alianzas público privadas y aprobarlos para su firma y ejecución. Surge de un documento firmado el 22 de junio de 2020, que el entonces secretario de Estado, Elmer Román, evaluó los informes de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas.

De acuerdo con la Sección 9(g)(v) de la Ley 29-2009, el secretario de Estado debe aprobar los contratos de alianza como el de LUMA antes de que se firmen y se ejecuten. Del documento surge que el entonces secretario de Estado, Elmer Román, fue el funcionario que revisó y autorizó la contratación de LUMA.

El Director de la Campaña del Gobernador afirmó que “en palabras textuales del propio Elmer Román, y luego de examinar el contrato de LUMA, aprobó la firma y ejecución del contrato afirmando lo siguiente: “I hereby aprove the execution, delivery and performance of the Partership Contract on this 22nd day of June, 2020″. Esto es una muestra más de ambivalencia con el tema de LUMA que se ha usado por la oposición política del PPD para atacar al PNP. Lamentablemente, Jenniffer González también se ha unido a esas voces que no apoyan al PNP y no quieren la Estadidad para Puerto Rico”.

Para concluir, Mundo Ríos señaló que “Elmer Román también tiene mucho que explicar porque nunca se ha afiliado al PNP ni ha ayudado al partido a mover la agenda estadista. De hecho, en el año 2020, mientras vivía en Puerto Rico, y fungía como Secretario de Estado, este tan siquiera se afilió en las primarias ni fue a votar por la Estadidad en las elecciones generales”.