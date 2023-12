El gobernador Pedro Pierluisi comentó este lunes que existe una “diferencia abismal” entre el respaldo que ha recibido en su campaña por la reelección a la gobernación y el que ha tenido su adversaria en la contienda primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente Jenniffer González Colón.

“Realmente, no quiero abonar a lo que otros puedan estar diciendo, o que comenten. Pienso que la diferencia es abismal desde el punto de vista de la concurrencia. No tengo que abundar. Es obvio. Es cuestión de ver fotografías de ambas actividades”, indicó Pierluisi, refiriéndose a la actividad en la que lanzó su candidatura a la reelección, y la que llevó a cabo el pasado domingo González Colón para oficializar su aspiración a la gobernación.

El gobernador restó importancia al endoso de algunas figuras del PNP a González Colón, incluyendo a legisladores y alcaldes, y sostuvo que “son tan pocos los líderes en el partido que están diciendo eso (que hay que cambiar). La diferencia también es abismal. O sea, la inmensa mayoría, pero es un porcentaje altísimo, básicamente 29 alcaldes de 36 que están identificados con mi partido, el PNP, me apoyan abiertamente a la reelección. En el caso de la Cámara de Representantes, básicamente estás hablando del 90%, más del 85%. En el caso del Senado, es el 100%”.

“O sea, es que la diferencia es abismal. Y estos líderes saben lo que quiere el pueblo. Lo que quiere el pueblo penepé y lo que quiere todo el pueblo de Puerto Rico”, insistió. “Por eso es que me ven a mí, jamás sobreconfiado, pero muy seguro de que voy a prevalecer, porque es que el apoyo que tengo es realmente sin precedentes de cara a una primaria”.

El domingo, Jenniffer Gonzalez radicó su candidatura a la gobernación por el PNP en una actividad en Bayamón. ( Carlos Rivera Giusti )

Por otro lado, Pierluisi negó categóricamente que en sus actividades estén participando personas porque se les obliga a hacerlo, como ha sugerido o indicado abiertamente el bando de González Colón, a menudo usando el término de “tapaítos” en referencia a personas que, llegado el momento, votarían por la comisionada residente a pesar que se les ha visto en actividades del gobernador.

“Eso no es correcto. Eso es un disparate. Eso no es correcto. Es más, cuando yo radiqué, no había ni guaguas, no se movilizó ni nada. Eso fue totalmente voluntario. Yo invité a líderes del partido a que vinieran a presenciar mi radicación, que realmente fue colectiva, porque yo estoy defendiendo a todos los penepés. Para empezar, yo estoy haciendo campaña a favor de la reelección de todos los incumbentes del PNP, sin excepciones. Y cuando yo radiqué eso fue una cosa increíble desde el punto de vista de todas las personas, la miles y miles de personas, el estimado claro eran como 7,000 personas”, afirmó.

“Mis actividades todas están bien concurridas. No importa dónde yo vaya. Este fin de semana fue en trullas en el centro de la Isla. Ayer (domingo) por Trujillo Alto. Tienen que ver, miren las fotos en las redes. Es una cosa que a mí realmente me entusiasma y me motiva”, agregó.

Asimismo, en referencia al llamado a unirse al PNP que hizo González Colón el domingo a miembros de otros partidos y no afiliados que deseen mantener la unión permanente con los Estados Unidos, afirmó que “nuestro partido, el Partido Nuevo Progresista, debe ser su opción”.

“El único partido que defiende la unión permanente con Estados Unidos de verdad, el único partido que reclama la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos de verdad, el único partido que defiende la estadidad, es el PNP. O sea, que ese llamado no es nuevo, ese llamado es permanente. Constantemente en foros públicos, en la tarima, todos los líderes de nuestro partido hacen ese llamado. Es un llamado colectivo de nuestra parte”, comentó el gobernador.

“Y de igual manera, cuando hablan de las raíces del partido, están más presentes y vigentes hoy día que posiblemente nunca antes. Porque, ¿cuáles son los postulados de este partido? Progreso. ¿Qué hemos tenido en estos tres años? Progreso. Indiscutiblemente. ¿Cuál es el otro postulado del partido? La seguridad, la igualdad que conlleva la estadidad. ¿Y qué hemos estado haciendo estos años? Luchando por ese ideal. Tuvimos un gran logro en el pasado Congreso, y seguimos en lucha en este, ahora ante el Senado de Estados Unidos”, afirmó.

“Estamos haciendo el trabajo. Yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado contra viento y marea en estos tres años, hablo de la administración del PNP, y la voy a defender como gato bocarriba, porque de verdad que han echado el resto los servidores públicos de esta administración para tener los logros que hemos alcanzado. Falta mucho por hacer, y en gran medida por eso también es que yo estoy aspirando a la reelección, porque esa continuidad, esa estabilidad que conlleva un gobierno de ocho años va a ser bien buena para Puerto Rico”, insistió Pierluisi, en declaraciones ofrecidas luego de una conferencia de prensa en la que se anunció el lanzamiento de la renovación de la plataforma para la solicitud de permisos.