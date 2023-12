La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, radicó este domingo oficialmente su candidatura a la gobernación ante cientos de entusiastas seguidores que se dieron cita para respaldarla en las inmediaciones de la Casa José Celso Barbosa, en Bayamón.

Durante su anuncio, González Colón estuvo acompañada por el que será su compañero de papeleta aspirando a la comisaría residente, el exsecretario de Seguridad Pública, Elmer Román.

También estuvieron otros líderes de Partido Nuevo Progresista (PNP), como el representante Carlos “Johnny” Méndez, así como varios alcaldes que respaldan la candidatura de González Colón, incluyendo al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. De igual forma, dijeron presentes en el anuncio decenas de servidores públicos de distintas agencias gubernamentales.

La comisionada residente enfrentará en primarias del PNP al gobernador Pedro Pierluisi, quien aspira a la reelección.

Su compañero de papeleta, el militar Román, se dirigió a la audiencia y afirmó que “en esta misión me toca adelantar una agenda de trabajo mano a mano con nuestra próxima gobernadora, para que Puerto Rico sea tratado con igualdad”.

“Quiero seguir garantizando los beneficios para nuestros veteranos y nuestros servidores públicos”, afirmó, agregando que de igual forma lucharía por los beneficios de la clase trabajadora, así como para “impulsar el desarrollo económico atrayendo fábricas de manufactura”, y procurando mejores empleos.

“Quiero dar la lucha con toda esa fuerza que me caracteriza, comprometido para que los logros alcanzados por Jenniffer continúen”, insistió el capitán naval.

“El pueblo puertorriqueño necesita que se le trate como a los ciudadanos americanos en otros estados”, afirmó Román, agregando que la Isla requería de alguien que no vaya a Washington a improvisar y que se pueda sentar “de tú a tú” con los congresistas para reclamar esa igualdad.

“Esta es mi nueva batalla, mi nueva visión es la igualdad, y ese es mi compromiso con ustedes como su nuevo comisionado residente en Washington”, concluyó Román.

Por su parte, González Colón, agradeció a la concurrencia, en especial a los servidores públicos, por acudir a respaldarla. Asimismo, agradeció a Dios y a su familia por darle salud y fuerza para llevar a cabo su campaña.

“¿Por qué estamos aquí en Bayamón bajo el sol, y no en un ‘lobby’, o en un coliseo? Porque aquí hay más gente, y a mí me gusta estar con la gente en la calle”, afirmó González Colón.

La comisionada residente recordó y resaltó a los líderes históricos de la estadidad José Celso Barbosa y Luis A. Ferré, así como a los exgobernadores penepé, como precursores de la lucha por la igualdad. Asimismo, tuvo palabras de aliento para la clase media, “el jamón del sándwich”, que está atrapado y no le dan los chavos para el día a día.

Aseguró que por mucho tiempo ha ido casa a casa a escuchar a la gente, a que le dijeran por qué no votaron, por qué no votaron por el PNP, y “quiero decirles que los he escuchado y por eso estoy aquí aspirando a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico”.

“Algo que escuché es que nuestra base y nuestra gente siente que los políticos no los escuchan, no los entienden. Y eso lo escuché y lo entendí, y por eso estoy aquí hoy. Estoy aquí para decirles no solamente que estoy disponible, sino que tengo sed de ganar, de devolverle la confianza y la fe a nuestra gente de un PNP que los escuche… y que lo primero sea el pueblo, el pueblo, el pueblo, y nadie más”.

Resaltó que cada vez más las estadísticas muestran cada vez más pobreza, más quiebras, y más personas marchándose a otros estados de los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, y afirmó que quiere detener esa tendencia con más y mejores oportunidades en Puerto Rico.

Condenó que el gobierno de turno respalde al consorcio LUMA Energy a pesar que continúan los apagones y aseguró que fiscalizaría cada contrato y velaría porque rindan frutos para la gente. “Quiero un gobierno que fiscalice, que rinda cuentas sobre cada uno de esos contratos”, insistió.

“Mi gobierno no va a ser para un grupo selecto, mi gobierno va a ser para ustedes, para el pueblo de Puerto Rico”, insistió. “Yo quiero un gobierno que funcione, y que les resuelva a ustedes”.

Retomó el tema de la estadidad e insistió en que “la meta tiene que ser la igualdad”, y resaltó que bajo su liderato en Washington se radicó y se aprobó en la Cámara de Representantes federal un proyecto sobre el status de Puerto Rico que solo tiene alternativas no coloniales.

González Colón destacó el valor de los veteranos sirviendo por la nación americana y aseguró que “por eso busqué al capitán naval Elmer Román, para que se convierta en nuestro próximo comisionado residente en Washington”. Repasó que Román cumplió misión y afirmó que “si vistió el uniforme y defendió nuestra nación, imagínense lo que puede hacer por Puerto Rico en Washington”.

“Les voy a dar más. Él hoy ocupa un cargo en el Pentágono y tiene las credenciales necesarias. No tiene que ir a aprender nada. Él tiene todas las herramientas, la capacidad y la experiencia para convertirse en el próximo comisionado residente en Washington”, insistió González Colón, exhortando a votar por Román e invitando a unirse a su radicación oficial el próximo domingo, 17 de diciembre en Yauco.

González Colón agregó que procuraría un gobierno más eficiente, donde se otorguen permisos en poco tiempo, sin la burocracia actual que “se ha comido el desarrollo económico”, y apostó por una economía que no dependa solo de fondos federales, y que permita libertad económica y “que no se penalice el éxito”.

“Son las 12:00 p.m. y el sol está sabroso, así que voy a ir directamente al grano. ¿Cuántos están dispuestos a acompañarme a un nuevo gobierno?”, preguntó González Colón, recibiendo un sonoro respaldo de la audiencia.