Carlos “Charlie” Delgado Altieri afirmó este sábado que no renunciará a la alcaldía de Isabela aun cuando gane la primaria que debe enfrentar en el Partido Popular Democrático (PPD) para convertirse en el candidato oficial a la gobernación.

“Continuaré con mi función de alcalde hasta terminar el cuatrienio, como fue mi compromiso”, sentenció en entrevista con Primera Hora.

Con su afirmación, el isabelino rechazó que se vaya a unir próximamente a la lista de alcaldes que han renunciado durante el proceso eleccionario. Estos son el de Lares, Roberto Pagán; el de Aguadilla, Carlos Méndez; el de Fajardo, Aníbal Meléndez, y el de Camuy, Edwin García, quien sometería su dimisión este próximo viernes.

“Yo estoy firme en mi compromiso con Isabela de terminar el cuatrienio. De hecho, estoy trabajando bien fuerte con muchos proyectos de resiliencia después del huracán María”, señaló.

Indicó que el municipio ya cobró el seguro por los daños reportados tras el ciclón. Dijo que ahora están el proceso de diseño de los proyectos.

Además, comentó que Isabela recibirá $7 millones en fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). Estos serán utilizados para el desarrollo de proyectos en el centro urbano de Isabela.

Delgado Altieri indicó que también quiere dejar encaminado los proyectos que se realizarán con este dinero antes de que se cumpla su término frente a la alcaldía.

“Eso no lo he contemplado, retirarme no lo he contemplado. Yo voy a terminar el cuatrienio para que esos proyectos cobren vida y en el próximo cuatrienio estén en proceso de construcción y desarrollo”, sentenció.

Cabe destacar que el hijo de Delgado Altieri, Carlos Delgado Irizarry, buscará en este proceso eleccionario convertirse en alcalde de Isabela. Pero, antes, tendrán que sobrevivir en unas primarias dentro del PPD en las que enfrentaría al exrepresentante Sergio Ortiz, así como a los candidatos Elidio Aldarondo y Miguel Méndez.

El aspirante a la gobernación afirmó que apoya a su hijo en esta contienda, pero alegó que no se ha inmiscuido en su campaña.