Cidra. Falta de lugares de entretenimiento, poco apoyo a actividades para el desarrollo del deporte y mejores oportunidades de empleo, son algunos de los problemas identificados por cidreñas y cidreños entrevistados por Primera Hora, en una visita al denominado pueblo de la Eterna Primavera, que ubica en la cordillera central de Puerto Rico.

Los entrevistados, jóvenes y adultos de ambos sexos, clamaron por mayores actividades para confraternizar y ofertas de empleo para evitar la fuga de jóvenes y profesionales.

“La mayor problemática en Cidra es que no hay actividades de entretenimiento para nosotros los jóvenes y muchos optan por la calle y malas vivencias. No hay cosas para hacer, es un poco aburrido. No es como Caguas, que tiene cosas de entretenimiento”, expresó Arianis Ramos de Jesús, empleada de una panadería.

“Acá no tenemos cine, hay una pista de patinaje, pero no sé en qué condiciones está”, sostuvo la jovencita de 18 años, recién graduada de cuarto año de escuela superior. Cursará estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey.

Dijo que para ir al cine, tienen que trasladarse a Caguas o a Cayey, pero aseguró que para muchos no es una opción por la distancia y muchos jóvenes y familias permanecen en sus hogares conectados a plataformas de entretenimiento por internet o interactuando en las redes sociales.

“Para ir a Cayey son como 18 minutos y para Caguas, hay que bajar por la carretera 172, que es súper peligrosa. En mi caso, yo estoy trabajando y me entretengo viendo Netflix y en las redes sociales. Todos se consumen en las redes sociales. Si abren, por ejemplo, un parque acuático o cosas así, entretenidas para los jóvenes, eso nos permitiría conocer a más personas. No le quito el mérito de que aquí hay tropas de Boys y Girls Scouts, pero necesitamos más opciones y hay locales que están vacíos en los que se pueden hacer actividades”, indicó la jovencita, que planifica estudiar Ciencias Naturales.

“Quiero ser doctora, quiero ser una cirujana de órganos”, agregó la estudiante graduada de la escuela vocacional de Cidra.

Nancy Ayala trabaja en una boutique y señaló que uno de los problemas principales en Cidra y en otros pueblos “es la falta de empleo”.

“Creo que se pueden buscar alternativas de ofrecimientos para los jóvenes en el área digital, sobre todo, ahora que los jóvenes tienen mucho conocimiento en esa área de computadoras. Pienso que se podría enfatizar en ese tipo de trabajo para los jóvenes ya que ahora todo es cibernético, hay mucha oportunidad y es algo que a ellos les gusta. Por esa área podríamos atrapar un poquito más a la juventud en la búsqueda de empleo y evitar que estén en las calles”, opinó Ayala, quien, además, dijo que “de un tiempo para acá” ha aumentado la criminalidad en el pueblo de la Paloma Sabanera.

Apuntó también a la necesidad de mayores incentivos para comerciantes y emprendedores de negocios.

“El comercio está demasiado presionado con mucha burocracia y con tantos aumentos, porque esto es una cadena. Ahora, lo del plástico (Ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso) que es un problema que hay que atender por la contaminación, pero es una cadena que sigue aumentando los costos y en los municipios pequeños no hay muchos incentivos para el comercio pequeño, que se ahogan y muchos cierran”, sostuvo.

Joshua Pagán, barbero y atleta aficionado, reclamó que en el pueblo “no hay mucho enfoque” en el deporte. También, dijo que en algunos barrios y sectores las carreteras están en malas condiciones.

“Debe haber más fondos disponibles para ayudar a los muchachos que están dándole duro al deporte, que los promocionen un poquito más, que los ayuden a representar la isla en diferentes lugares”, indicó Pagán.

Dijo que en el pueblo se practican muchos deportes, entre ellos el boxeo y los jóvenes necesitan incentivos y más actividades deportivas.

“Yo apoyo mucho el boxeo, hay muchos chamaquitos en boxeo y necesitan ayuda para que salgan hacia adelante. Necesitan que los ayuden en cuestión de viajes, equipo y todo lo que les haga falta. No solo en el boxeo, sino en todos los demás deportes”, acentuó Pagán, quien recortaba en la barbería Eliel Barber Shop, ubicada en el casco del pueblo.

Jorge Pantojas, a quien recortaba, dijo que se da mucho énfasis al softbol y béisbol, pero otros deportes, como el ciclismo, quedan rezagados.

“Soy ciclista de montaña, pertenezco a un grupo que se llama Sabaneros MTB, nos basamos en las corridas recreativas y corridas para ayudar a personas (con alguna necesidad) y en el pueblo de Cidra no hemos visto ese apoyo. Siendo nosotros de aquí, el apoyo ha sido de la administración de Cayey”, lamentó Pantojas.

“Si el alcalde (de Cidra) toma la iniciativa de ayudarnos con unas ciclovías aquí en Cidra para nosotros poder correr acá. En la Hacienda Sabanera hay una ruta MTB, donde se han hecho varios eventos, pero han mermado y entiendo que la quieren para caballos”, indicó el ciclista, quien abogó por más actividades deportivas para atajar la drogadicción y delincuencia juvenil.

En el recorrido de Primera Hora, en la calle Ángel Rivera nos topamos con un hueco en la carretera que obliga a los conductores a detenerse para ceder el paso.

