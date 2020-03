Si el Senado aprueba el Código Civil, como reza su más reciente versión, aprobaría un lenguaje que es contrario a una decisión del tribunal federal de Puerto Rico, y afecta a personas de la comunidad trans en la isla.

Según el artículo 694 del propuesto Código Civil, “en el acta de nacimiento original no pueden autorizarse enmiendas sobre sexo de nacimiento de una persona” salvo en casos en que “peritos médicos determinen la ambigüedad”. Sin embargo, la jueza Carmen Consuelo Cerezo resolvió en el 2018 que “el Registro Demográfico permita de ahora en adelante que los individuos transgéneros cambien su género en los certificados de nacimientos”.

Esto coloca al nuevo Código Civil en ese inciso en un choque directo con esa decisión federal, y para el exdirector ejecutivo del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), Osvaldo Burgos, esto responde a “la resistencia total a aceptar otras configuraciones de familia”.

Burgos dijo que esto se suma a otras cláusulas que reducen derechos, como la eliminación de la filiación por la vía voluntaria dificultándola a la filiación por matrimonio, lo que sería contrario a las cláusulas constitucionales que prohíben el discrimen; incluir el concepto de nasciturus o la persona concebida pero no nacida, a pesar de ser contrario a la decisión federal de Roe vs. Wade; en este caso entre casados y no casados; o la eliminación de la cláusula que permite el matrimonio por mandato, lo que implica eliminar un derecho.

“Están aprobando un Código con disposiciones ilegales, inconstitucionales”, dijo Burgos.

Esta nueva versión del Código Civil, la ley más importante a nivel estatal después de la Constitución y cuya revisión se discute formalmente en la legislatura desde la gobernación de Pedro Rosselló, podría ser aprobada esta semana en el Senado, cuerpo legislativo que no ha celebrado vistas públicas sobre esta versión de la ley.

Burgos dijo que organizaciones como CABE urgen a la Cámara Alta que celebre vistas públicas para discutir estos cambios.

Sobre cuál es su parecer sobre qué hará la gobernadora, Wanda Vázquez, Burgos dijo que aunque ella ha dicho que no aprobará medidas que resten derechos, “no cifro esperanzas de que no vaya a aprobar el Código” por la trayectoria de la mandataria desde la fiscalía, la procuraduría de las Mujeres y la secretaría de Justicia.

“Ella (la gobernadora) se ha alineado con posiciones fundamentalistas”, sostuvo Burgos.

El portavoz de CABE dijo que la organización se reúne mañana lunes para discutir estrategias ante la posible aprobación de esa medida.