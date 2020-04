Diversas voces del sector empresarial del país lamentaron hoy las recientes decisiones de la gobernadora Wandas Vázquez, incluyendo un cierre total del comercio entre este viernes y el sábado.

“La cadena de suministros en la Isla ha sufrido un impacto grandísimo con la emergencia del COVID-19 y el comercio, definido como esencial, ha tenido que hacer grandes ajustes para atender la situación y velar por la salud de sus empleados y ciudadanos en general. Las expresiones de la señora Gobernadora en cuanto a que el comercio no ha tenido perdidas, son totalmente desacertadas y no representan la realidad del esfuerzo e inversión sin precedentes que el sector privado está haciendo para reclutar más empleados y atender al público en un marco de higiene, áreas desinfectadas y protocolos de acceso restringidos por seguridad”, expresó Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico.

Le achacan las filas de hoy temprano

Por su parte, Marcos Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC), añadió que “el anuncio de la Gobernadora, los tomó por sorpresa, la ciudadanía reacciona temerosa ante los cierres de comercios y en lugar de mantenerlos en sus hogares, la reacción es contraria, abarrotan las tiendas y terminan exponiéndose más. En el caso de las ferreterías, la Orden Ejecutiva nos permitía abrir viernes y sábado, solo de 9:00am a 12:00m, por cita; por lo que ya no será posible ofrecerle al público los servicios y productos que estaban reclamando”.

Otro sector que se afecta grandemente con esta medida es la agricultura del país, quienes suplen sus productos locales a supermercados y cadenas que venden alimentos, a las plazas del mercado y pequeños comercios. “Esta determinación representa un fuerte golpe a nuestros agricultores, quienes planificamos en Semana Santa la venta de verduras y frutos del país. Definitivamente, no ha habido una comunicación efectiva entre Gobierno y el sector privado, si se formó un “task force” económico, los Secretarios y la Gobernadora deben escucharlo. No podemos mirar únicamente las estadísticas de salud, nuestra prioridad es salvar vidas, sin embargo junto a ese plan tenemos que trabajar coordinados para ver hasta donde el comercio puede llegar, y que la economía no se afecte más”, descató el Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.

Asimismo, se indicó que tanto la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) se enteraron de las medidas por la conferencia de prensa y no se coordinó previamente para articular un plan para estos días, en los que anticipan grandes congregaciones de ciudadanos en las tiendas.

Los líderes del sector privado exhortan a la ciudadanía a guardar el distanciamiento social, a no abarrotar las tiendas con filas y que no se expongan, que planifiquen sus compras para un tiempo razonable, mientras están en sus hogares siguiendo el toque de queda.

Asimismo, hacen un llamado al Gobierno a tener comunicación efectiva y coordinada.