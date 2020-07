El task force económico creado a raíz de la pandemia del coronavirus no ha sido consultado por el gobierno sobre la posibilidad de retornar a un toque de queda a las 7:00 p.m., así como de restringir la apertura de los comercios los días domingo, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en la Isla, informó este sábado uno de los miembros del grupo y director de asuntos públicos de Walmart, Iván Báez.

Aun así, los comerciantes temen que esta sea parte de las nuevas medidas restrictivas que imponga el gobierno, dijo, por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, José Argüelles.

Consultado por Primera Hora sobre los comentarios que comienzan a realizarse de posibles medidas restrictivas ante el notable aumento de casos de COVID-19, Báez sostuvo a Primera Hora que “lo prudente sería consultarlo” con el task force antes de tomar una decisión. Sin embargo, el grupo no se reunirá hasta este próximo lunes.

Báez, por su parte, afirmó que no se deben penalizar a los comercios por el aumento de casos.

“Yo creo que los comercios estamos haciendo nuestra parte para educar la población y estamos tomando las medidas”, sostuvo.

Añadió que volver a una restricción de apertura de negocios sería “provocar una estocada al sector económico de Puerto Rico. Estas decisiones se deben consultar con data y base estadística. No podemos darnos el lujo de venir a cerrar de una manera draconiana el comercio que está tratando de sobrevivir en esta crisis”.

Urgió por un control en el aeropuerto, las playas y los chinchorros, porque son en estos lugares donde supuestamente “se ha visto una falta de cumplimiento”.

Por su parte, Argüelles informó que diversos médicos han recomendado limitar la apertura de los comercios ante el incremento de casos de coronavirus.

“Yo he sido insistente que, si los comerciantes estamos poniendo de nuestra parte, no es justo que se nos penalice ahora reduciéndonos las horas cuando el gobierno no interviene con ciudadanos que se reúnen en las playas y los chinchorros sin distanciamiento físico y sin mascarillas”, denunció.

Señaló que los comerciantes no tienen poder en ley para evitar que una persona ande sin mascarilla cerca a su negocio. Por tal razón, urgió a que la Policía refuerce su labor para penalizar a todo ciudadano que incumpla las reglas para evitar los contagios.

“Lo que va a suceder es que los que vamos a terminar pagando somos los comerciantes. Volveremos a sufrir algún tipo de cierre”, dijo con desesperanza.

“Me reitero, nosotros no somos policías. La Policía debiera intervenir directamente con el ciudadano. Nosotros cumplimos con poner los avisos, decírselo al cliente, seguir el protocolo, pero hasta ahí debe llegar la responsabilidad del comerciante. O sea, nosotros no tenemos fuerza de ley para imponer”, agregó.

La orden ejecutiva que estableció la gobernadora Wanda Vázquez para imponer la cuarentena obligatoria y el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. tiene una vigencia hasta el 22 de julio. Sin embargo, la gobernadora ha dicho que puede enmendarla en cualquier momento.