La Comisión de Ética de la Cámara evaluará entre lunes y martes próximo el autoreferido de la representante Mariana Nogales Molineli por omitir en su informe financiero información sobre sus funciones en la corporación Ocean View Villas y otras organizaciones, dijo hoy el presidente del organismo legislativo, Ángel Matos García.

“Todos los señalamientos relacionados a la controversia que ha sido pública lo atenderemos el próximo lunes o martes”, indicó Matos García. El legislador confirmó que recibió la comunicación que envió Nogales Molineli al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández sometiéndose al escrutinio de la Comisión de Ética y añadió que pidió a la Secretaría de la Cámara copia certificada del informe financiero que la legisladora sometió el pasado mes de agosto, que es requerido por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

PUBLICIDAD

Ayer Nogales Molineli admitió que “por error” no incluyó en el informe financiero que figuraba como presidenta y tesorera de la compañía de bienes raíces Ocean View, que ella incorporó y que dijo es administrada por su madre, Rita Molineli Freytes. La legisladora del MVC, quien alega que es objeto de una campaña por parte de miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), reconoció que tampoco informó en el documento los cargos que tenía en organizaciones sin fines de lucro como Brigada Legal Solidaria y Greater Caribbean For Life y la Coalición en Contra de la Pena Muerte.

“La mecánica de la Comisión de Ética es que nos comunicaremos en un escrito con ella de que hemos recibido su intención de que la Comisión auto evalúe la petición de ella sobre su informe financiero radicado que es el que se identifica como informe de funcionario electo porque estamos hablando de que no ha pasado un año natural de su elección. Así las cosas, solicitaremos ese documento certificado porque no podemos aceptar copia que no sea certificada y el próximo martes, los integrantes de la Comisión punto por punto, evaluaremos”, sostuvo Matos García.

Nogales Molineli como miembro de la Comisión de Ética se tiene que inhibir del proceso y el MVC estará representado en el proceso por el representante José Bernardo Márquez Reyes.

“La compañera ha sometido de manera libre y voluntaria su informe ético y nosotros con los recursos de la Comisión de Ética y todas las delegaciones representadas miraremos ese documento y buscaremos qué es lo que pudiera constituir un acto antiético en su rol como representante”, dijo Matos García a periodistas en el Capitolio.

PUBLICIDAD

“Si evidentemente hay alguna acción en el primer informe de legisladora nueva que requiera que indaguemos más allá de si hay entre corchetes alguna actividad anti ética de la compañera, el martes esto puede tener dos caminos: o no pasaría nada o nos constituimos, tomamos conocimiento y se activan pasos y garantías que tiene ella. De tomar conocimiento la compañera tiene perfecto derecho a someter un escrito de por qué radicó como lo radicó y por qué habrá hecho como lo habrá hecho”, detalló el legislador popular.

Explicó que si la Comisión de Ética determina que hay causa para investigar a fondo la controversia, el auto referido de Nogales Molineli se convertiría en una querella formal contra la legisladora.

Matos García dijo que “de la Comisión de Ética encontrar los elementos y esto llegar hasta algún final”, la legisladora se expondría a sanciones que van desde una amonestación, suspensión o expulsión. “Pero es muy temprano para eso”, agregó.

Detalló que los legisladores presentaron un informe financiero en enero y otro en agosto, para el cual podían solicitar una prórroga, que venció ayer miércoles 15 de agosto.

Matos García sostuvo que la controversia no irá ante el panel ciudadano, que está adscrito a la Comisión de Ética porque el grupo no está completamente constituido. “Desafortunadamente para esta controversia aun la figura del juez presidente ni el contador público autorizado están nombrados. Los legisladores nos convertimos en el panel ciudadano”, dijo.

Sobre la querella contra Nogales Molineli que radicó en el Departamento de Justicia el portavoz novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, el Presidente de la Comisión de Ética indicó “que el legislador interpreta que las actuaciones tienen algún revestimiento de ilegalidad y fue directamente a Justicia para que el señor Secretario evalúe las alegadas imputaciones”.

PUBLICIDAD

“Eso estará por el sendero jurisdiccional del Departamento de Justicia. Nosotros acá evaluaremos el comportamiento ético de la compañera al llegar aquí como nueva legisladora”, agregó Matos García.

Por su parte, la representante Nogales Molineli informó a través de su oficial de prensa, Anacaona Reyes que no hará expresiones adicionales hasta que la Comisión de Ética se exprese.

“La representante Nogales se encuentra concentrada en combatir el nombramiento de Omar Marrero y el nefasto plan de ajuste de la deuda presentada por la Junta de Control Fiscal. Nada ni nadie detendrá su trabajo de fiscalización y presentación de alternativas en la Cámara de Representantes contra las mentiras y la información tergiversada que continúa propagando el liderato del PNP”, dijo Reyes.

“Será la Comisión de Etica, según ha solicitado la propia representante Nogales quien determine los próximos pasos. La representante reitera su compromiso de cumplimiento con todas las narrativas éticas y legales”, sostuvo la portavoz de la legisladora del MVC.