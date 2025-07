La Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico activó un proceso para evaluar la alegada conducta de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú -conocida como la abogada motorizada- luego de que varios empleados de su oficina denunciaran maltrato laboral por parte de la funcionaria.

Así lo confirmó el senador Juan Oscar Morales, quien además indicó que ya se emitieron notificaciones para que el Panel de Ciudadanos de la Comisión se reúna y evalúe si en efecto, hubo algún tipo de violación ética.

“Lo único que puedo decir es que la Comisión de Ética lo está atendiendo, cumpliendo con el Código de Ética del Senado de Puerto Rico. El proceso está vigente. La Comisión de Ética ha estado activa en las últimas semanas discutiendo el tema”, mencionó el legislador en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Según se indicó, si el Panel determina que la senadora incurrió en violaciones éticas por su conducta hacia sus empleados, el caso será remitido nuevamente al Comité de Ética. Antes de que se emita cualquier reprimenda, Soto Aguilú dispondrá de 15 días para presentar una respuesta escrita a los señalamientos en su contra.

La senadora, quien también es abogada, ha enfrentado múltiples controversias desde su juramentación en enero.

En abril, durante una vista a la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, Soto Aguilú se expresó inconforme con el tiempo que le dieron para hacer preguntas. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz frenó su deposición diciéndole, entre otras cosas, que dejara de hacer “insinuaciones y preguntas de encargo".

En una sesión posterior, la senadora consideró que los comentarios del presidente senatorial fueron una “calumnia”, dijo que ella recibía “un trato distinto a los demás senadores”, y exigió que se presentara prueba documental de que ella hacía preguntas de encargo.

Posteriormente, la legisladora también fue cuestionada por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivamente. Esta, no obstante, alegó tener problemas de salud.

“Desde el punto de vista, como senadora,creo que la vara que se me aplica a mí es distinta a la de los restantes 26... ¿Cómo me sentí? No le voy a decir que me sentí mal, pero creo que el foco no puedo ser yo. Yo hago mi trabajo. Yo he radicado más de 105 medidas legislativas en 99 días", afirmó entonces sobre la situación.

En junio, un empleado de la senadora que habló en condición de anonimato, denunció en el programa Jugando Pelota Dura -que transmite TeleOnce- que era víctima de acoso laboral. Este alegó que la senadora Soto Aguilú le profería palabras soeces a él y sus compañeros de trabajo, además de que existía en su oficina un ambiente hostil.

El empleado luego fue despedido, según trascendió en el mismo espacio televisivo.

Más recientemente, el 30 de junio, Soto Aguilú fue removida de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado.