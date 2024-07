El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, designó este domingo a Juan Luis Camacho Semidei como nuevo secretario general de la colectividad, mientras el licenciado Gerardo “Toñito” Cruz, quien ocupó el cargo por el pasado año, se mantendrá en su rol como comisionado electoral alterno.

Asimismo, anunció la designación de Ayleen Figueroa como secretaria auxiliar de Política Pública, y del licenciado Erick Vázquez González, como secretario auxiliar de Jóvenes Adultos Profesionales. Mientras, el cargo de secretario auxiliar de Organización Política -de nueva creación- recayó en la figura de Jorge Quiles Gordillo.

“A cuatro meses de las elecciones necesitamos todo nuestro equipo enfocado en las prioridades necesarias para ganar la elección, en materia electoral, en materia política y en campaña para que el país entienda lo importante que es detener al PNP y su intento de tener cuatro años más en el poder”, aseveró Ortiz durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra.

PUBLICIDAD

El nombramiento de Camacho Semidei -quien ha trabajado como asesor del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y del expresidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo- tiene que ser ratificado por la Junta de Gobierno del PPD. Este trámite debe ocurrir entre hoy y mañana, lunes, confirmó Ortiz.

Juan Luis Camacho Semidei fue designado por Jesús Manuel Ortiz como nuevo secretario general de la Pava. ( Suministrada )

“Lo que nos corresponde en estos próximos 120 días, de cara al triunfo del 5 de noviembre, es unidad, trabajo y fiscalización”, señaló Camacho Semidei al aceptar la designación.

“Este nuevo rol pone sobre mí la responsabilidad de llegar a todos los populares con un mensaje de unidad, de disciplina y también nos brinda la oportunidad de impactar a cada puertorriqueño sin importar líneas partidistas”, subrayó Camacho Semidei.

Figueroa, por su parte, ha liderado junto al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, los trabajos del plan de gobierno institucional, denominado “Fuerza de futuro”. Mientras, Vázquez González es abogado y cuenta con más de diez años de experiencia legislativa. En el campo político ha sido legislador municipal de San Lorenzo.

“La licenciada Figueroa es una profesional comprometida con las causas de justicia social de nuestro partido, conocedora de asuntos gubernamentales y de política pública. Fue secretaria de la Cámara de Representantes y ha dirigido comisiones legislativas”, expuso Ortiz sobre la nueva secretaria auxiliar de Política Pública.

En el caso de Quiles Gordillo, éste ha colaborado mano a mano con el alcalde de Jayuya, Jorge González, y con el representante popular Domingo Torres. “Estos nombramientos reflejan nuestro compromiso con la renovación y el fortalecimiento del PPD. Con un equipo dedicado y experimentado estamos preparados para trabajar incansablemente por un verdadero cambio para Puerto Rico”, dijo el candidato a la gobernación.

PUBLICIDAD

De cara a las elecciones, Ortiz sostuvo que uno de los grandes retos de la colectividad es continuar siendo portaestandarte para el país, abrir las puertas del PPD a la nueva generación y organizar políticamente algunas regiones del país.

“Estos nombramientos nos permite enfocar la agenda política del Partido con todo un equipo de trabajo y mantener y fortalecer la agenda electoral, que es igual o más importante. Yo lo que quiero es que el país sepa y los populares, en este caso, que estamos enfocados en estar listos”, expuso.

Particular atención requerirán, además, ciertos temas electorales, como el voto adelantado y el reclutamiento de funcionarios de colegios.

El nuevo secretario de la colectividad, a su vez, tendrá la responsabilidad de encaminar la agenda política que, incluye, entre otras cosas, la celebración de una asamblea de programa y reglamento y trabajar el plan de gobierno que presentarán al país.

“El mensaje claro aquí es que el Partido Popular es la alternativa de cambio real para Puerto Rico, pero para eso tenemos que trabajar unidos y tenemos, todos, que enrollarnos las mangas y hacer el trabajo”, expuso Ortiz.

“Se va a dar”

Abordado sobre la unificación del PPD tras las primarias del pasado 2 de junio, Ortiz reconoció que aún no se ha reunido personalmente con quien fuera su contrincante político por la candidatura a la gobernación, el senador Juan Zaragoza, pero insistió en que las puertas de la colectividad están abiertas para él y para todos los populares.

Con mi buen amigo @JuanZaragozaPR almorzando y compartiendo buenas ideas para el futuro de San Juan y Puerto Rico. pic.twitter.com/35z9QnY0Gj — Miguel Romero (@Miguel_Romero_) June 19, 2024

“El compañero Zaragoza y yo tenemos una muy buena relación. Cuando él se sienta cómodo de que la reunión se pueda dar, se dará. Yo me he estado reuniendo con su equipo de trabajo. En este equipo de trabajo hay compañeros que me acompañaron a mí, compañeros que no estuvieron conmigo en esta contienda... pero ya eso pasó, para mí eso es periódico de ayer”, aseveró Ortiz al sostener que el encuentro “se va a dar”.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, publicó en sus redes sociales una imagen en la que se le observa almorzando con Zaragoza, encuentro que algunos interpretaron como un posible endoso al ejecutivo municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“La contienda pasó, la puerta está abierta para todos los populares, todos son bienvenidos, todos son importantes, y yo reitero el llamado de unidad a todos los compañeros en todos los municipios, en las 38 primarias que tuvimos”, subrayó Ortiz.

“Estamos claros que necesitamos tener a todo el equipo para poder ganar. Esto no es una agenda que una sola persona puede completar aquí, hay un equipo de trabajo. Yo no me puedo presentar al país solo, sin un equipo de trabajo comprometido como el que tengo aquí”, concluyó el también representante.