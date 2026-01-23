Mientras en la capital de España una delegación de la Compañía de Turismo y del Gobierno de Puerto Rico presentaba la nueva campaña publicitaria interna para Puerto Rico, en la plazoleta central del Distrito T-Mobile, en San Juan, cientos de personas esperaban con ansias el plato fuerte de la velada.

Cerca de las 12:15 p.m, luego de los mensajes protocolares realizados por la gobernadora Jenniffer González y otros funcionarios públicos, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, comenzó a interpretar el tema “Yo te quiero Puerto Rico”.

Esta canción, compuesta hace 20 años por Peña, estuvo acompañada por un sinnúmero de visuales de hermosos parajes de la isla que se podían apreciar en las enormes pantallas detrás del escenario, y contó además con las voces de Norberto Vélez, Marileyda y Gilmarie Villanueva, así como el Coro de Conciertos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Coralia.

“Usamos este tema que había compuesto hace 20 años, y que tiene ciertos elementos de la canción en la que cantan Olga Tañón y Daddy Yankee, porque pienso que despierta en el pueblo y en el público ese sentimiento de orgullo y de amor por la tierra donde nacimos que quieren despertar con la campaña”, explicó Peña en un aparte con este medio.

Una vez concluyó la transmisión en directo desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, comenzó el concierto “La isla en Vivo - Yo te quiero Puerto Rico”, donde interpretaron por casi una hora, una serie de canciones que iban a la par con la misión de crear nostalgia y acercarse más al terruño boricua.

Entre los temas que se escucharon en tarima estuvo un “medley” de canciones del compositor Rafael Hernández, que incluyó “Cachito”, “Lamento borincano” y “El cumbanchero”, así como otros clásicos del repertorio puertorriqueño como “Aguanile”, “Yo habito una tierra luz”, “Idilio” y “En mi Viejo San Juan”, entre otros.

Esta última estuvo interpretada magistralmente por la cantante Marileyda.

“Hicimos una selección de canciones dedicadas a Puerto Rico, que hacen alusión a la patria y que son muy nostálgicas. Todas con hermosos arreglos musicales y con ritmos alegres cadenciosos, siendo esto algo que nos distingue como puertorriqueños”, añadió el director musical.

Según los organizadores del evento, esta es la puesta en escena más grande y ambiciosa que se ha creado desde que abrió el Distrito T-Mobile. En la enorme tarima, que ocupaba casi la mitad del patio interior, se acomodaron 52 músicos, cuatro cantantes y 22 coristas simultáneamente.

Para Peña, un experimentado y exitoso productor, director, arreglista y cantante, el que estén usando una composición suya como parte de los esfuerzos de la campaña de turismo interna es algo muy emocionante.

“Me siento sumamente honrado de que me hayan pensado en mí para este proyecto y que me permitan ser parte de un esfuerzo que abarca el mundo representando la música, los músicos puertorriqueños, los artistas de aquí y las bellezas de nuestra tierra”, mencionó el artista de 77 años, quien alabó los visuales y la música que se usará para la promoción local de la campaña “Yo te quiero Puerto Rico”.

“A mí me ha resultado todo muy bonito y me ha tocado la fibra. Cuando escuché la canción de Olga Tañón y Daddy Yankee se me empezaron a salir las lágrimas. Es algo muy emocionante para mí y quisiera pensar que el público lo capte de la misma manera y que funcione”.

Desde Madrid De hecho, en medio de la conferencia de prensa transmitida desde Madrid, los embajadores de la campaña, los cantantes Olga Tañón y Daddy Yankee, se dirigieron al público y dar su opinión sobre la campaña. “Ustedes no saben el orgullo que siento”, expresó Tañón.

“Vamos a sentirnos cada día más orgullosos de ser puertorriqueños. Lo que Dios nos dio es una isla maravillosa que lo tiene todo”, añadió.

Por su parte, Raymond Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, exhortó a los presentes a visitar a la isla para disfrutar las grandes bellezas que tiene Puerto Rico.

“Nuestra gente es una joya, son gente muy unida. Somos un pueblo resiliente y que sabe recibir a la gente con hermandad. Puerto Rico es su casa y los invitamos”, añadió.