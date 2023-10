Sosegado, ataviado de azul penepé y con la extrema confianza de que prevalecerá en una contienda primarista como precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), llegó esta mañana al Centro de Convenciones de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien logró convocar a cientos de personas a las facilidades donde hoy, domingo, radicará oficialmente su interés a una reelección como mandatario de la isla.

“Estoy bien animado, contento... es un momento bien especial para mí. Hace como cuatro, en momentos bien turbulentos en Puerto Rico di un paso al frente y la gente me dio la confianza al año siguiente. Básicamente, esto es parecido. Me siento orgulloso de lo que hemos logrado y orgulloso del equipo del PNP... estamos seguros de que vamos a prevalecer”, acotó a Primera Hora el gobernador Pierluisi a su llegada al Centro de Convenciones donde arribó a eso de las 10:30 de la mañana acompañado de su hijo Michael Pierluisi.

PUBLICIDAD

La primaria para la gobernación está pautada para junio de 2024.

Adentro había cientos de personas apoyando al gobernador en la actividad que se lleva a cabo en el atrio principal del Centro de Convenciones. Primera Hora solicitó a Lisdián Acevedo, portavoz de prensa del PNP, un estimado de asistencia, pero al momento la cifra no ha sido ofrecida.

Decenas de alcaldes, entre ellos el jefe de ayuntamiento de San Juan, Miguel Romero, dijeron presente en el evento y, previo a la presentación de Pierluisi, ofrecieron un mensaje a los presentes. Las expresiones, aunque no mencionaban nombre, aludieron a contradecir lo que dijo la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien confirmó el jueves pasado que retaría en una primaria al primer ejecutivo. La confirmación de González se dio en un mensaje televisivo en el que criticó la gestión de Pierluisi y describió que “Puerto Rico va por mal camino”.

“La obra se ha visto, pero nos queda trabajo por hacer... por eso necesitamos cuatro años más”, dijo Romero, lo que provocó un coro de “cuatro años más” por parte de los seguidores novoprogresistas.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, también provocó euforia entre el gentío. “Este es el gobrnador de todos los puertorriqueños. Pedro ha sido un gobernador en constante comunicación con todos los alcaldes, tanto azules como asociados. Su obra se ha visto en los 78 municipios. Por eso los alcaldes penepés llegamos hasta el Centro de Convenciones a respaldar a Pedro Pierluisi”, sostuvo el alcalde de Camuy.

PUBLICIDAD

Al menos una veintena de los 37 alcaldes federados han mostrado apoyo a Pierluisi en su interés a la reelección. Entre estos figuran los alcaldes de San Juan, Camuy, Fajardo, Humacao, Naranjito, Canóvanas, Toa Baja, San Germán, entre otros.

Pancartas y tablones de expresión

Como ocurre en las actividades políticopartidistas en esta ocasión, la ceremonia de radicación de candidatura de Pierluisi contó con la exhibición de pancartas con frases de apoyo en los que se leía mensajes como “Yo soy penepé como Luis A. Ferré”, “Pedro Pierluisi yo estoy contigo”, “Puerto Rico va por buen camino”, “Yo estoy con Pedro Pierlusi” y “Tiody Ferré habló claro”.

Esta última pancarta fue en referencia a que Tiody De Jesús, la viuda del fundador del PNP don Luis A. Ferré, criticó duramente el mensaje de la comisionada residente.

“Miro a mi pueblo, a mi gente. Los escucho desde lo más profundo de mi corazón y siento el reclamo que un día proclamó el padre del partido Nuevo Progresista, don Luis A. Ferré: ‘esto tiene que cambiar’”, exclamó González en su mensaje de siete minutos que fue transmitido por las principales estaciones de televisión del país.

“Es muy triste escuchar a Jenniffer González usar el nombre de mi amado esposo Luis A. Ferré para atacar al Gobernador Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista que él fundó. Luis jamás traicionaría a su partido de esa manera, por aspiraciones personales que no le convienen al progreso de Puerto Rico”, escribió De Jesús.

“Ella puede aspirar a lo que desee, pero lo que dijo en su mensaje no es la verdad y es una falta de respeto a todo el esfuerzo del equipo del Partido Nuevo Progresista. Pedro Pierluisi es un gran Gobernador. Jenniffer fue egoísta y no idealista y demuestra que sigue siendo una desleal y eso no se lo celebraría Luis A. Ferré”, sentenció.

De otra parte, la actividad de radicación de candidatura de Pierluisi contó con un tablón de expresión en el que decenas de simpatizantes, entre estos empleados gubernamentales que firmaba en identificaban la agencia, escribían mensajes de apoyo.