El Senado se presta a llevar a votación el nombramiento del doctor Carlos Mellado López como secretario de Salud durante la próxima semana, informó la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau.

Reveló que en la sesión senatorial pautada para este próximo jueves se llevarán a votación tres nombramientos, que no incluyen al médico. Entre estos está el del designado a Recreación y Deportes, Ray Quiñones, así como el comisionado de Emergencias Médicas, José Colón Grau.

De inmediato, no se prevé que Mellado López confronte problemas para ser confirmado. Es que durante la vista de nombramientos que se realizó este martes en el Capitolio, los senadores agradecieron su labor en la agencia, su ayuda para hacer vacunaciones en sus distritos y su postura ante temas controvertibles, como lo fue el aborto.

En la lista de agradecimientos se destacó el del portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, quien hizo alusión a que Mellado López acompañó a su padre, el fenecido alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre, en su cruzada a Vieques cuando se buscaba la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

El presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, también alabó la función del titular de Salud en esta batalla contra la pandemia del coronavirus.

“Yo sé que está fajao, trabajando contra eso”, afirmó.

Mellado López se presentó ante el Senado con una ponencia de 18 páginas. Aunque se concentró en aspectos relacionados al COVID-19, también incluyó asuntos administrativos y reveló que trabaja una agenda de trabajo hacia el 2025.

Como parte de su extensa presentación, el funcionario defendió la decisión de no tomar medidas más trascendentales durante este repunte de casos de COVID-19.

Comentó que impulsaría que el gobernador Pedro Pierluisi tome medidas más restrictivas para el pueblo una vez se registre un aumento de hospitalizaciones, sobre todo en intensivo.

“No ha habido un aumento dramático que nos lleve a nosotros a tomar una medida más agresiva”, sostuvo.

Achacó el repunte de casos “a la confianza que la ciudadanía le ha tomado al virus, así como a la llegada a la Isla de lagunas de las variantes del virus”.

El titular también defendió su postura de que las escuelas fueran reabiertas para recibir a los alumnos de manera presencial. Insistió en que una vez baje el número de contagios y se indague en la razón del aumento de casos en la población infantil volverían a permitir la reanudación de los cursos en el salón de clases.

Pese a que el coronavirus domina actualmente los trabajos que se realizan desde Salud, Mellado López indicó en su ponencia que están “vigilantes de los múltiples factores que incidente en la salud”. Habló sobre el envejecimiento poblacional, incremento en riesgo de enfermedades crónicas, enfermedades de transmisión sexual, salud mental, causas de muertes, entre otras.

“Como parte de mi plan de trabajo para los próximos años, se contempla dar un giro contundente a conocer el estado de la salud de Puerto Rico en sus principales renglones y utilizar dicha información para planificar la asignación, uso de los recursos y provisión de servicios. Esto también incluye la elaboración de política pública efectiva”, señaló.

También destacó que su visión estratégica en el Departamento de Salud está centrada en la modernización, innovación y transformación de la agencia.

“Recalco, nuestra visión está dirigida a ser la agencia que impulsa un sistema preventivo, integrado, accesible y equitativo que atiende de forma acertada las necesidades de salud pública de las comunidades de Puerto Rico”, manifestó.

Durante la vista, Mellado López también habló de la controversia suscitada con su exsocio en S.M. Medical Services. Es que trascendió en un reportaje de El Nuevo Día que Víctor Simons Félix se declaró culpable de mentirle al tribunal en el proceso de quiebra de la corporación.

La senadora Hau le increpó que cómo era posible que su exsocio se declarara culpable en este caso de quiebra y él no estuviese al tanto de lo ocurrido, como ha trascendido públicamente.

“Siempre que este servidor tiene una aspiración para algo público sale a relucir, verdad, esta noticia. Yo fui procurador (del paciente) durante cinco años, desde el 2011 hasta el 2015. Durante este proceso y este periodo, pues yo tuve un fideicomiso. Yo me desligué completamente de lo que era la corporación... Por la razón que no viene al caso aquí, pero puedo adelantar, tuvo unos problemas financieros y él declara la quiebra. Quien representa la quiebra fue él, porque yo no fui. Todas estas decisiones fueron tomadas sin yo haber estado en la corporación”, indicó.

“Es bien importante que esta comisión entienda y el pueblo de Puerto Rico entienda que yo no fui nunca ni eje de investigación, ni eje de acusación. Tan es así, que estoy aquí sentado con una hoja de vida intachable”, añadió Mellado López.

Hasta el momento, el Senado solo ha confirmado cuatro de los secretarios designados por el gobernador Pedro Pierluisi. Estos son el de Estado, Larry Seilhamer; el de Seguridad Pública, Alexis Torres; el comisionado de la Policía, Antonio López, y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Además, le dio paso al nombramiento del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos. Sin embargo, esta designación no fue en propiedad, por lo que el Senado deberá evaluar a Magaly Rivera Rivera para el cargo.