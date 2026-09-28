La construcción de un complejo residencial con 222 apartamentos para adultos mayores de ingresos bajos y moderados comenzará en octubre en Santurce, como parte de un proyecto que representa una inversión de $139.6 millones, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón este lunes.

El proyecto, denominado Ponce de León #55, estará ubicado en un predio de aproximadamente 1.67 acres entre las avenidas Ponce de León y Manuel Fernández Juncos y la calle Mayol. La iniciativa es promovida por la Administración de Vivienda Pública (AVP).

La estructura financiera incluye $80.6 millones en fondos CDBG-DR destinados a la recuperación tras los huracanes Irma y María, $44.6 millones en créditos contributivos del programa Low-Income Housing Tax Credit, $10 millones de un préstamo de Capital Funds de la AVP, $2 millones del Affordable Housing Program del Federal Home Loan Bank of New York y $2.5 millones en cargos diferidos aportados por el desarrollador y la AVP.

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El complejo contará con seis niveles residenciales construidos sobre dos niveles de estacionamiento semisótano, para un total de casi 268,500 pies cuadrados de construcción.

La gobernadora Jenniffer González Colón presentó el proyecto junto al secretario de Vivienda, Luis Augusto Martínez Román; el administrador de la AVP, Juan Rosario Hernández; y otros funcionarios y representantes de las entidades involucradas. ( Suministrada )

De los 222 apartamentos, 218 serán de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios. El proyecto también tendrá 147 espacios de estacionamiento para residentes, visitantes, personas con impedimentos y personal administrativo.

Como parte de su diseño accesible, 28 apartamentos estarán adaptados para personas con movilidad reducida y otros siete para personas con impedimentos sensoriales. También contará con rutas accesibles y espacios adecuados para el uso de sillas de ruedas.

Entre las instalaciones previstas figuran una plaza con gazebo y jardines, gimnasio interior y exterior, salón comunitario, salón de actividades y bienestar, lavanderías y oficinas administrativas.

El edificio contará además con generador eléctrico de capacidad total, cisterna de agua y sistema contra incendios, y se prevé que cumpla con el estándar ecológico ICC-700 National Green Building Standard.

La construcción estará a cargo de F&R Construction Group, Inc., mientras que el diseño será realizado por Álvarez-Díaz & Villalón. El proyecto es desarrollado por Ponce De León Developer, LLC y PENNROSE.

Según el anuncio, los trabajos comenzarán en octubre de 2026 y se espera que culminen en noviembre de 2029.

“Con este proyecto estamos cumpliendo con uno de nuestros compromisos de facilitar y ampliar la oferta de vivienda digna, segura y asequible para nuestros adultos mayores en toda la Isla”, manifestó la gobernadora en un comunicado de prensa.