Aunque la gobernadora Jenniffer González Colón declaró que habría un alto al racionamiento del agua potable para los abonados que se suplen de la represa Carraízo, podría reanudar este domingo, reportó El Nuevo Día.

Según informó el diario, Michelle Cobb, portavoz de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se podría reiniciar las interrupciones para los clientes de la Zona 1 para evitar “interrumpir ciclos”.

Cobb no respondió a peticiones de información de Primera Hora. Más aun, la portavoz de la Fortaleza, Marieli Padró, especificó a este medio que el gobierno aún monitorea “el comportamiento del nivel de los embalses y las condiciones del tiempo para cualquier toma de decisión”.

Las lluvias que dejaron los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly llenaron más los embalses. Carraízo, específicamente, salió del nivel de ajustes operacionales y ahora está en observación, con 38.92 metros.

Por eso, González Colón había anunciado que se implementaría una pausa de 48 hasta 72 horas al racionamiento de los 183,000 clientes de la AAA cuyo suplido de agua proviene de Carraízo.