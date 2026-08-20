La Unión Independiente Auténtica (UIA) y los directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún no han llegado a un acuerdo.

Según vicepresidenta de administración de la agencia pública, Karim Del Valle Gregory expresó que sostuvieron un cónclave este miércoles donde se “evaluaron y discutieron distintas propuestas económicas presentadas por las partes”, pero que “al momento no se ha alcanzado un acuerdo”.

“La mesa de diálogo permanece abierta y existe el compromiso de continuar el proceso de negociación durante esta semana”, aseguró al adelantar que el viernes reanudarán la conversación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

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La mayor preocupación del sindicado es la aprobación del Plan de Clasificación y Retribución. Requieren llegar a acuerdos en “puntos pendientes”, entre los que se encuentran escalas salariales y aspectos económicos, así como trabajar un borrador final de la propuesta.

Sin embargo, la UIA reiteró que, en la extensa jornada de negociación celebrada el pasado viernes, se discutió una propuesta presentada originalmente por la Unión y una contrapropuest de la AAA.

Luego de evaluarla, el Comité Ejecutivo de la UIA, junto a sus presidentes capitulares, la rechazó, pues entendían que aún no hacía justicia a las necesidades de los trabajadores ni incorporaba adecuadamente las escalas salariales y salario de los empleados.

“Con el propósito de mantener abierto el diálogo y acercar las posiciones entre ambas partes, la UIA decidió continuar trabajando durante el fin de semana y hasta el martes en el desarrollo de nuevas alternativas que permitieran avanzar la negociación”, expresó el gremio en declaraciones escritas.

Este miércoles, la UIA presentó otra propuesta a la administración de la AAA. Aunque esperó varias horas, la AAA volvió a presentarles la misma propuesta que la unión había rechazado el viernes pasado.

“Nuestro comité ejecutivo y los presidentes capitulares recibimos con sorpresa que, luego de presentar una nueva propuesta y esperar varias horas por su evaluación, la administración regresó esencialmente con la misma propuesta que ya había presentado el pasado viernes. Nosotros hemos venido a esta mesa a negociar de buena fe y a buscar alternativas reales que permitan alcanzar un acuerdo justo para nuestros trabajadores”, expresó Xavier Rodríguez González, vicepresidente de la UIA.

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“La UIA no ha cerrado la puerta al diálogo. Todo lo contrario: hemos dedicado horas de trabajo, reuniones durante el fin de semana y nuevas propuestas para tratar de acercar las posiciones. Lo que esperamos es que ese mismo esfuerzo se produzca de ambas partes y que las alternativas que presenten ambas partes sean verdaderamente consideradas en la mesa de negociación”, añadió.

El sábado, 22 de agosto a las 8:30 a.m. la UIA tendrá una Asamblea Extraordinaria en Arecibo, donde fueron convocados todos los unionados de la organización.

“En la AAA estamos siendo responsables en la búsqueda de alternativas que sean viables para ambas partes y que, al mismo tiempo, respondan a la realidad fiscal de la Autoridad. Nuestro objetivo es encontrar un balance que nos permita hacer justicia salarial a nuestros trabajadores de manera responsable y sostenible, sin comprometer la estabilidad financiera ni la continuidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía”, dijo Del Valle Gregory al asegurar que se continuará participando del proceso “para procurar alcanzar un acuerdo que atienda las necesidades de nuestros empleados y sea fiscalmente responsable.”