La Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA) informó que decidió dar por terminado el paro convocado por el sindicato, luego que el Comité Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados emitiera una resolución, en la que se estableció un calendario de reuniones para atender sus reclamos.

“Con una participación abrumadora de su matrícula, la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA) concluyó exitosamente el paro de 24 horas convocado por la organización, luego de una jornada de manifestación frente a La Fortaleza que culminó con una reunión con representantes de la Oficina de la Gobernadora y la apertura de nuevos espacios de diálogo para atender los reclamos de los trabajadores”, afirmó el sindicato en declaraciones escritas.

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“Como resultado de las gestiones realizadas, la UIA envió una carta formal a la gobernadora Jenniffer González solicitando una reunión directa con la primera ejecutiva. Asimismo, representantes de la gobernadora mostraron apertura a intervenir en el proceso, en el caso de que la administración de la AAA incumpla con las reuniones acordadas entre la UIA y la corporación pública, dejando además abierta la posibilidad de facilitar gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal, de ser necesario. Ante estos avances y luego de una evaluación del Comité Ejecutivo y presidentes capitulares, determinaron bajo una votación que el paro de 24 horas concluirá oficialmente hoy, miércoles, a las 10:00 p.m.”, añadió la comunicación.

“Nuestra matrícula envió un mensaje contundente de unidad y determinación. Este paro no fue un fin en sí mismo; fue una herramienta para lograr que los asuntos de nuestros trabajadores fueran atendidos con la seriedad y urgencia que requieren. Hoy tenemos compromisos concretos, fechas establecidas y una ruta de trabajo. Ahora corresponde que esos acuerdos se cumplan y produzcan resultados para nuestros trabajadores”, manifestó José E. Cajigas Romero, presidente de la UIA.

La UIA detalló que como parte del plan de trabajo acordado, la primera reunión se celebrará el viernes 14 de agosto, cuando se reunirán con el presidente de la corporación pública para discutir los aspectos económicos, como el plan de clasificación y retribución, escalas salariales y perfiles de los puestos.

El 18 de agosto se atenderán aspectos relacionados con el servicio al cliente, como suspensión de servicios, zonas calientes, flota de vehículos y propuesta de uniformes. Mientras, el miércoles, 19 de agosto se discutirán asuntos laborales, incluyendo medidas cautelares, estipulaciones y otros temas pendientes.

Tras el paro de hoy, el Comité Ejecutivo y los presidentes capitulares continuarán evaluando los resultados alcanzados y las inquietudes presentadas por la matrícula, particularmente aquellas relacionadas con el desgaste físico y emocional de los trabajadores, las condiciones laborales y otros asuntos que requieren atención urgente.