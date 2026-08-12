La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa a empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se movilizará este miércoles hasta La Fortaleza para exigir que se atiendan los reclamos de sus trabajadores, en medio del paro de 24 horas ratificado anoche por la organización sindical.

La UIA convocó a toda su matrícula a manifestarse a partir de las 9:00 a.m. frente a la Mansión Ejecutiva, luego del mensaje ofrecido anoche por la gobernadora Jenniffer González, que el sindicato interpretó como un intento de responsabilizar a los empleados por las posibles consecuencias que el paro pueda tener sobre las operaciones de la AAA.

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“Los trabajadores llevan meses enfrentando una presión extraordinaria por la falta de personal, equipos con necesidades de mantenimiento, jornadas extenuantes y una crisis operacional que también afecta su salud física y emocional. Somos los mismos trabajadores que atendemos averías, operamos las instalaciones y respondemos a las emergencias para mantener el sistema funcionando. No se puede responsabilizar al trabajador por una crisis que lleva años desarrollándose”, expresó el presidente de la UIA, José Cajigas Romero, en declaraciones escritas.

Además de las condiciones laborales, la UIA mantiene como uno de sus reclamos que se atienda el Plan de Clasificación y Retribución, un proceso que, según el sindicato, lleva aproximadamente dos años.

Cajigas Romero indicó que las reuniones con el actual Comité Ejecutivo comenzaron el pasado 10 de marzo, pero los reclamos de los empleados todavía no han sido atendidos.

“Nosotros también somos abonados, también nuestras familias sufren la falta de agua. No estamos en contra del pueblo, estamos defendiendo a los trabajadores que todos los días sostienen este sistema y que llevan demasiado tiempo esperando que sus reclamos sean atendidos”, agregó el líder sindical.

Como parte de la manifestación, el Comité Ejecutivo de la UIA y los líderes capitulares ofrecerán mensajes dirigidos a los trabajadores y al país entre las 10:30 y las 11:00 a.m. frente a La Fortaleza.

La movilización de la UIA ocurre en momentos en que miles de abonados de la AAA enfrentan un racionamiento de agua debido a los bajos niveles del embalse Carraízo.