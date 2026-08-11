En momentos en que hay decretada una emergencia por problemas en el servicio de agua potable, los empleados cobijados en la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) iniciarán un paro de 24 horas.

Según una comunicación de la Unión en Facebook, el paro comienza este martes a las 10:00 p.m. y se extenderá hasta mañana, miércoles.

“Nadie entra a trabajar!!”, se advierte en la comunicación.

Además, se informó que “nos reuniremos en la Oficina Central de la AAA (SEDE) en la mañana. De ahí iremos al Departamento del Trabajo... Este será solo el comienzo. Pendientes a instrucciones adicionales. En la unión está la fuerza”.

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La portavoz de prensa de la AAA, Michelle Cobb, informó que se ha citado a la directiva de la UIA a una reunión esta tarde. Luego, emitirían una reacción.

Mientras tanto, la UIA circuló un comunicado de prensa para exponer que el paro se debe a “la creciente molestia e indignación de los trabajadores ante la falta de respuestas concretas por parte de la administración de la AAA a múltiples reclamos planteados durante meses”.

Se expuso que la falta de atención a los reclamos contra la AAA llevó a tomar la medida de decretar el paro. Luego de tomar la acción, la AAA los citó a una reunión a las 5:00 p.m.

“Nuestros trabajadores llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Hemos llevado estos reclamos directamente a la administración y también ante el país a través de los medios de comunicación. Esperamos que la reunión convocada para esta tarde represente finalmente una oportunidad seria para atender los asuntos pendientes. Nuestros unionados necesitan respuestas, no más dilaciones”, expresó José E. Cajigas Romero, presidente de la UIA.

El comunicado expone que “la organización sindical señaló que sus reclamos cobran aún mayor importancia ante la crisis que atraviesa el sistema de agua de Puerto Rico, situación que afecta directamente a miles de familias, comunidades y comercios. La UIA sostiene que resulta indispensable atender simultáneamente las necesidades de infraestructura y operación de la AAA y las condiciones de quienes diariamente mantienen funcionando el sistema”.

Entre los principales reclamos incluidos en la resolución se encuentran las escalas salariales y el Plan de Clasificación y Retribución; la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada; las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente; controversias relacionadas con medidas cautelares; diferencias salariales entre empleados que realizan funciones iguales, y la falta de respuesta a la propuesta económica presentada por la UIA a la Autoridad.

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Esta propuesta económica, se informó, fue entregada el pasado 21 de julio. Se alegó que han pasado “tres semanas sin una respuesta”.

“La reunión de esta tarde es una oportunidad para que la administración demuestre que existe voluntad de diálogo y de solución. La UIA llegará a esa mesa preparada para escuchar, pero también para exigir resultados concretos en defensa de nuestros trabajadores y del buen funcionamiento de la Autoridad”, expuso Cajigas Romero.

Tras la reunión, la unión informaría qué determinaciones tomaría el comité ejecutivo de la UIA sobre el paro.